Autonomía presupuestaria o insumisión temeraria

El recurso contencioso administrativo presentado por la Subdelegación del Gobierno contra el Ayuntamiento de la capital busca que se impugne el acuerdo por el que el pasado 1 de septiembre de 2016 se aprobaron los presupuestos para 2016 de forma definitiva. Pero, hasta llegar a ese momento, las cuentas municipales ya habían sido objeto de polémica.

En un Pleno extraordinario celebrado el 25 de julio de 2016, el Ayuntamiento onubense declaró nulos de pleno derecho los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 2 de enero y 7 de marzo de 2014 y del Pleno municipal del 30 de abril de 2014, por el que el Consistorio onubense se adhirió a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez habilitadas por el Gobierno central, entrando en un nuevo plan de ajuste que refundía los anteriores. Para ello, los socialistas contaron con el apoyo de C's, Mesa de la Ría y Participa Huelva, mientras que PP e IU mostraron su más férrea oposición.

Esta decisión fue, para unos, una vía para recuperar la independencia presupuestaria. Sin embargo, otros la vieron como una suerte de insumisión temeraria. En cualquier caso, sólo la suspensión cautelar de los acuerdos municipales que llevaron en 2014 al Ayuntamiento de la capital a acogerse al último plan de rescate permitía dar validez al presupuesto para 2016. De este modo, el objetivo era que el Ayuntamiento de la capital se librase de los condicionantes del Ministerio de Hacienda y diera luz verde, desde la autonomía financiera, a ejecutar unos presupuestos municipales de 120,7 millones para la ciudad.

Así lo argumentó el equipo de gobierno y, para defender la legalidad de la suspensión cautelar de aquellos acuerdos, puso sobre la mesa un informe externo realizado por expertos y avalado por el catedrático en Derecho Administrativo y ex letrado del Tribunal Constitucional, Javier Barnés. El fundamento no era otro que la nulidad de pleno derecho y absoluta de los acuerdos de la junta de gobierno municipal y del Pleno del 2014 por "incompetencia manifiesta de la junta de gobierno, ya que esos acuerdos deben ser tomados por el Pleno", y por excederse el procedimiento administrativo, precisamente por no adoptarse por el órgano competente y porque, en caso de que fuera válido, el Pleno lo aprobó fuera de plazo.

En aquella sesión de julio, en la que se votó la aprobación de este punto previo a la aceptación del presupuesto, Participa Huelva, a través de Jesús Amador, basó su apoyo en el "absoluto rechazo" al plan de ajuste y sus medidas. El portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, aseguró no tener dudas de que los acuerdos de 2014 eran nulos; y Ciudadanos, convertido en el bastión de los socialistas, también consideró la inviabilidad del plan de ajuste.

Pedro Jiménez rechazó entonces los derroteros de un debate enfocado en la aceptación del rescate ministerial. Eso ya se votó, con rechazo de IU, dos años atrás, según defendió. La prioridad en este momento debía ser, según valoró, considerar las "consecuencias jurídicas impredecibles" que podía tener la salida del plan de ajuste de 2014, que, además, podría suponer "revivir los anteriores, que no sabemos si es mejor o peor".

El PP, a través del entonces portavoz Ángel Sánchez alertó de la "incapacidad" del Consistorio para suspender las resoluciones ministeriales derivadas de la entrada en el plan de ajuste y puso el grito en el cielo, al referirse a la "inseguridad" y al "lío en el que nos mete" esta decisión.

Salvado el escollo del primer punto, el equipo de gobierno sacó adelante de forma inicial los presupuestos municipales de 2016 con los votos favorables de PSOE y Ciudadanos, la abstención de la Mesa de la Ría y el voto negativo del PP, IU y Participa Huelva.

Si para el PP las cuentas se aprobaban con "vicio de nulidad", el PSOE insistía en que el plan de rescate "en el que el PP metió a este Ayuntamiento en 2014, con un procedimiento ilegal, puso en peligro la prestación de los servicios públicos" en la ciudad, al someter el Consistorio a la férrea intervención del Ministerio de Hacienda.

La polémica se avivó el 1 de septiembre, cuando arrancó el nuevo curso político con otro Pleno extraordinario en el que se ratificaron las cuentas. En aquella sesión se aprobó definitivamente tanto la suspensión cautelar del plan de rescate heredado del anterior mandato, como los presupuestos municipales para 2016.

El PP llevó alegaciones a la sesión, pero fueron inadmitidas en base a la propuesta de la Secretaría General del Consistorio, en cuyo informe se indicó que la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común deslegitima a los miembros de la corporación para presentar alegaciones porque no son parte interesada en el expediente.

En el caso de la suspensión cautelar del plan de rescate, la aprobación definitiva salió adelante con los votos favorables de PSOE y Ciudadanos; el voto en contra del PP y la abstención de IU, Mesa de la Ría y Participa Huelva. Ya en el punto número 2, el que es ahora objeto del recurso del Gobierno, las cuentas vieron vía libre definitiva con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, el voto negativo de PP e IU y la abstención de Mesa de la Ría y Participa Huelva.