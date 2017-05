Aumenta la desesperación de las familias afectadas por el incendio

Seis días se cumplen hoy desde el incendio ocurrido en el bazar chino en la barriada de Santa Marta. Seis días desde que el pasado martes las llamas calcinasen el establecimiento asiático y afectasen con el corte de suministros en el portal 37, así como dañasen los negocios colindantes y obligasen a su cierre.

Como consecuencia del suceso y de los daños materiales, los vecinos se vieron obligados a realojarse en casa de familiares o amigos, a través de las aseguradoras, o mediante el Ayuntamiento de Huelva. Dos familias permanecen realojadas por ayuda del Consistorio en el Albergue Juvenil, según datos municipales, que además informan que estarán hasta el miércoles, día en el que volverán a sus viviendas. Con todo, los días pasan y la "gente se está desesperando", informan fuentes vecinales, porque está "todo parado".

Todavía no han terminado de desescombrar el local donde tuvo lugar el origen del fuego, algo fundamental puesto que hasta que no finalice no pueden realizar, las personas encargadas, algunas pruebas que tienen que hacer en el bloque, según cuentan los vecinos. Además, "también hay 9 pisos del portal 39 que están afectados debido a que los bajantes conducían por el local", hecho que provoca que no dispongan de agua.

Con todo, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, se reunirá en la tarde de hoy con los vecinos, en una cita en la que las familias pedirán "agilizar el tema" dentro de lo que cabe. Están discurriendo muchos días y la paralización del problema aumenta ya que las primeras previsiones apuntaban que las mitad de la viviendas estarían habitables tras el transcurso de unos cinco días. La reunión, que se iba a celebrar en una principio en la Asociación de Vecinos de Santa Marta, finalmente tendrá lugar en Los Desniveles a las 17:00. Las familias pedirán a la institución municipal "una ayuda" por parte de técnicos o abogados, así como una comunicación entre los vecinos y el Consistorio puesto que los días pasan y muchas familias no se pueden permitir estar fuera de hogar numerosas noches.

Por otro lado, un vigilante de seguridad continúa en horario nocturno en el portal 37 mientras que las viviendas de los nueve pisos de altura que tiene el bloque, prosigan inhabitadas.

La desesperación por parte de los vecinos crece cada día y muchos no tienen esperanzas de que puedan volver a sus casas en un plazo corto sino más bien opinan que por lo "menos 15 días vamos a estar así", de ahí la preocupación y el interés de agilizar el asunto cuanto antes.