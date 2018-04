La Audiencia absuelve a un joven por la agresión sexual a un menor

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha absuelto a un joven de 26 años del delito de agresión sexual a menor de edad del que venía siendo acusado al no quedar acreditada su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaban.

El fallo judicial considera probado que sobre las 23:00 del 22 de agosto de 2015 el menor, de 16 años, que venía de un botellón en la plaza Alonso Sánchez de Huelva se encontró en la plaza Houston al acusado y a otro joven.

Tras fumar unos porros los tres juntos, acusado y menor fueron a dar una vuelta en el coche de este último, marchando a un lugar apartado donde mantuvieron relaciones sexuales en las que el primero penetró al segundo llegando a eyacular.

Alrededor de las 00:00 del 23 de agosto, ambos se dirigieron a la plaza del Rocío, donde se encontraron con una pareja con la que se dirigieron a cenar algo a un restaurante de comida rápida y posteriormente a Isla Cristina, donde fueron a acompañar a la chica; volviendo a Huelva pasadas las dos de la madrugada.

La sala concluye que "no hay corroboración periférica de la declaración inculpatoria del menor, ni signos externos médicos en cuanto éste no presentaba signos de haber sido objeto de violencia ni a nivel general, y ello, a pesar de que, en su declaración, refirió haber sido amarrado dentro del coche, ni a nivel anal o perineal". Por tanto, se descarta que hubiera abuso sexual, al no existir un ataque a la libertad sexual efectuado con violencia al no tener probada ni la agresión sexual ni que el procesado fuera consciente de la edad del menor.