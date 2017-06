Asegurada la celebración de dos encuentros entre los aspirantes

La Facultad de Ciencias Experimentales acoge este mediodía el primero de los dos encuentros previstos en la campaña electoral de la segunda vuelta de las elecciones a rector de la UHU.

Este debate es fruto del acuerdo al que se llegó entre las candidaturas de Francisco Ruiz y María Antonia Peña, que tendrá como características el ser general y abierto a las preguntas de la comunidad universitaria. Antes de que se cerrara la celebración de este encuentro ya ambos aspirantes habían aceptado la propuesta del debate de Uniradio que será la semana que viene.

No hay pacto para los debates entre los candidatos a vicerrectores

Donde no ha habido acuerdo, a no ser que las cosas cambien en estos días, es en la propuesta lanzada desde la candidatura de Francisco Ruiz de debates temáticos en los que los protagonistas serían los aspirantes a vicerrector en las distintas áreas tratadas. Ya desde el principio María Antonia Peña mostró su escepticismo ante esta invitación, al considerar que el formato "propuesto por el candidato Francisco Ruiz es estéril en tanto no busca soluciones integrales a los problemas de nuestra Universidad. Tampoco entendemos por qué insiste tanto en algunos vicerrectorados y obvia otros por completo". Francisco Ruiz, por su parte, confirmó ayer la negativa de la candidatura de su adversaria a la celebración de estos debates temáticos, mientras que desde la otra orilla se replicó que la invitación de Ruiz tenía un cierto aspecto de trampa para señalar a la catedrática de ser la responsable de no abrir la puerta a estos diálogos.

En otras palabras, las dos candidaturas se han envuelto en un cierto rifirrafe del que sólo se saca en claro que sí se celebrarán dos debates y que por lo menos el de hoy estará abierto a todos los medios de comunicación.