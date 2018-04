Aqualon da la Bienvenida a la primavera con una fiesta infantil donde el aburrimiento no está invitado

La llegada de la primavera invita a pasar más tiempo en la calle y activa las ganas de fiesta después de un invierno donde el frío parece paralizarlo todo. Por esta razón, el Centro de Ocio Aqualon ha convocado a partir de hoy a todos los niños a la I Fiesta Infantil de la primavera. Durante todo el fin de semana se darán cita en Aqualon la asociación cultural de ocio alternativo 'Los Guardianes', la organización de talleres infantiles 'A lo pireka', Platalea y Playmarkt para llenarla de todo tipo de juegos, animaciones, actuaciones y talleres infantiles.

Los conciertos de los músicos Mon Domínguez, Ale Cortés y La Movida han tenido que suspenderse por las inclemencias atmosféricas que habrá durante el fin de semana. El objetivo está claro y no es otro que el de divertir a los niños y, también, a los mayores que se acerquen con ellos hasta el Centro de Ocio Aqualon. Y como la lluvia tampoco quiere faltar a la cita, los talleres se ubicarán en los pasillos del Centro de Ocio de la primera y planta baja.

Este fin de semana de juegos y talleres comienza hoy a las 17:00 con una clase de OKMAS. En ella todos los pequeños podrán bailar y practicar zumba. Casi sin descansar, a las 18:30, A lo Piraka enseñarán a hacer un móvil primaveral. Durante todo el tiempo, Planetario Platalea estará en la planta baja de Aqualon. Se trata de un planetario digital portátil donde se pueden conocer los secretos del Universo a través de un asombroso viaje por las estrellas. La visita dura una hora y el precio es de 2 euros por persona.

Mañana sábado la jornada comenzará a las 12:00 con los juegos de la asociación Guardianes, que continuarán hasta las 20:30 con Super All Star Héroes, Trivial Friki, ¿Qué tengo en el coco?, Imagine, ¡Tap It! o ¿Quién es quién?; también harán talleres: Teru Teru Bouzu, origami, fabrica tu propio marcapáginas o pompones caracterizados. Y para que la diversión no falte, concursos y gymkanas como Adivina la canción, Trivial Friki, Movicon Challenge, Jenga gigante, Balón prisionero y ¡Un, dos, tres!

Tampoco faltará durante todo el día el Planetario Platalea en Aqualon. Como curiosidad, los amantes de los Playmobil tienen una cita en el Playmarket que se instalará desde las 12:00 hasta las 20:30. Y si aún quedan fuerzas después de dos días de fiesta de bienvenida primaveral, el domingo además del Playmarket y el Planetario Platalea, habrá juegos y animaciones desde las 12:00 hasta las 14.:00 y un taller de manualidades de 'A lo pireka', de 16:30 a 19:30, de nuevo con móviles de primavera.

Pero esto no quiere decir que en la mañana del domingo no estén previstas actividades. Desde las 12:00 a 14:00 habrá varias animaciones y juegos.