Apoyo municipal a la labor de la Fundación Don Bosco

El Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Proyecto Don Bosco sumarán esfuerzos para mejorar la situación de los menores y jóvenes en riesgo de exclusión. Así se ha acordado en el convenio de firmado por la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, Alicia Narciso y la directora de la entidad en Huelva, Teresa Borrero, para apoyar desde los Servicios Sociales Municipales el trabajo que realiza esta fundación a través de sus programas de Inserción Sociolaboral y Residencial.

Como ha explicado Narciso, "con la firma de este convenio queremos respaldar y reconocer el excelente trabajo que realiza la familia salesiana en general y la Fundación Proyecto Don Bosco en particular con los jóvenes del Distrito V y aprovechar su experiencia para extender sus recursos y servicios a toda la ciudad, con el fin de que puedan beneficiarse de ellos los jóvenes y menores que lo necesiten, independientemente del barrio en el que vivan". En este sentido, Teresa Borrero ha explicado que "la intención es dar cobertura a los colectivos que rozan la vulnerabilidad, ampliando nuestros recursos a otras zonas, porque no se trata de un problema del entorno, sino de jóvenes rebotados del sistema reglado, que por problemas familiares o sociales no se encuentran ubicados en ningún sitio".

Los salesianos ampliarán su actuación asistencial más allá del Distrito V

De esta forma, el Ayuntamiento colaborará y derivará a jóvenes y familias valoradas por los servicios técnicos de los seis Centros Sociales de la ciudad, para beneficiarse de las actuaciones que desarrolla la Fundación Proyecto Don Bosco en cuanto a orientación sociolaboral, prácticas profesionales en empresas, acompañamiento en la búsqueda de empleo, intermediación a través de su Agencia de Colocación y Capacitación Profesional.

La Fundación Proyecto Don Bosco funciona como una obra solidaria de la familia salesiana, que tiene como principal finalidad la acogida, prevención, promoción cultural y educación de adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o exclusión, para ayudarles en su integración social y laboral, con programas de acogida y desarrollo de formación ocupacional y creación de empleo.

La experiencia acreditada de esta fundación viene avalada por el uso de una metodología centrada en itinerarios personalizados y adaptados al perfil específico de los jóvenes.