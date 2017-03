Antonio Pontón opta a repetir como presidente de la Audiencia de Huelva

Antonio Pontón optará a la reelección como presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, toda vez que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto el procedimiento para la renovación del mismo al finalizar los cinco años del actual mandato. Según reconoció el propio Pontón a Huelva Información, volverá a optar al cargo ya que se encuentra "satisfecho" de la labor realizada.

Según informó ayer el Consejo General del Poder Judicial, su Comisión Permanente acordó anunciar en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de la plaza de presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, "por la próxima finalización del mandato de cinco años para el que fue elegido su actual titular, Antonio Germán Pontón Práxedes. En el proceso de selección, pueden tomar parte "los magistrados en servicio activo o servicios especiales que cuenten con al menos diez años de antigüedad en la carrera judicial".

Los interesados en la misma tienen un plazo de veinte días para enviar al Consejo General del Poder Judicial sus solicitudes, que deberán incluir una relación detallada de sus méritos jurídicos, capacidad e idoneidad para el cargo y un programa de actuación que describa las iniciativas orientadas a mejorar el funcionamiento del órgano judicial. Los aspirantes que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria serán llamados a una entrevista pública ante la Comisión Permanente del CGPJ para exponer su currículo y su proyecto antes de que el Pleno del órgano de gobierno de los jueces debata y vote las candidaturas.

El magistrado reconoció a Huelva Información que "optaré a la reelección porque considero que la labor realizada en los últimos cinco años ha sido más que positiva y estoy satisfecho de la misma, así que me presentaré a un nuevo mandato" al que de momento, "no me consta" que puedan concurrir otras candidaturas en la magistratura onubense.

Pontón fue nombrado por el CGPJ en marzo del año 2012 y la consecución de una Justicia del siglo XXI fue la memoria que presentó al órgano de gobierno de los jueces para optar a su nombramiento. No obstante, le quedan en el debe, sin duda lastrado por las dificultades y recortes económicos de las administraciones, la consecución de la Ciudad de la Justicia, que parece haberse reactivado de nuevo y se busca una ubicación que bien podría estar en el recinto de la antigua cárcel y que pondría fin a la dispersión de los órganos judiciales en la capital onubense.

Pontón sustituyó en el cargo a Jesús Fernández Entralgo con el encargo de la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial y la informatización de todo el sistema de notificaciones, uno de los pasos fundamentales de cara a la modernización de la administración de Justicia.