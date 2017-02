Amar sinamos

En torno a las 11:00 un grupo de jóvenes adolescentes, vestidos de negro, tomaron la céntrica Plaza de las Monjas para llevar a cabo una impactante representación. Bajo el título Quiero amar sin amos y como si fuera un programa de televisión, más de 60 alumnos de Secundaria de cuatro institutos de la capital fueron representando escenas enlazadas por un mismo objetivo: desmontar los estereotipos y los mitos sobre el amor en la adolescencia y poner el énfasis en aquellos gestos, palabras, expresiones y actitudes relacionados con la violencia de género.

Como comentaba la joven que hacía de narradora-presentadora justo al inicio de la acción artística, pretendían lanzar así un contundente mensaje para que las jóvenes aprendan a identificar y evitar situaciones de control, como por ejemplo, que sus parejas les envíen varios mensajes al día para saber dónde están, les pidan que no lleven ese vestido o no se maquillen o no les dejen salir con amigos, entre otras cosas.

Los jóvenes querían desterrar mitos y estereotipos sobre el amor en la adolescencia

También querían romper estereotipos y falsas creencias sobre el amor, en especial frases hechas como "el amor todo lo puede", "no hay verdadero amor sin sufrimiento" o "si está celoso es porque me ama". "Queremos demostrar que eso no es así", aseguraba Alberto Garrido, uno de los estudiantes que participaban en el evento, justo antes del inicio del mismo. "El amor no tiene que implicar sufrimiento, si amas a alguien quieres su felicidad", afirmó este joven, que también insistió en que "jamás hay que pensar que tu pareja es tu propiedad, porque simplemente está compartiendo su vida contigo. Lo primero es respetarla y quererla", aseguró este alumno.

Como los mismos jóvenes recordaron durante su representación, los casos de maltrato entre adolescentes crecen un 30% cada año, por lo que es importante tratar el tema ya en esas edades para concienciar sobre la gravedad de este asunto. Por ello, quisieron lanzar un mensaje claro y contundente: un sonoro "basta ya".

El acto había sido organizado por el Ayuntamiento de Huelva, concretamente por la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad y los alumnos, de entre 14 y 18 años, pertenecían a cuatro institutos de la capital como son Alonso Sánchez, Escuela de Arte León Ortega, Pintor Pedro Gómez y Rábida. La representación de los jóvenes atraía la atención de muchas personas que, a esa hora, pasaban por la Plaza de las Monjas y se acercaban a ver en qué consistía el acto.

La concejal de Políticas Sociales e Igualdad, Alicia Narciso, incidió en que el objetivo era que los adolescentes pudieran identificar con facilidad "esas primeras señales, esas primeras manifestaciones de una posible conducta violenta para prevenir y evitar que se llegue a más". La edil también insistió en que el Consistorio trabaja en una política de igualdad "durante todo el año y no sólo en torno a la conmemoración de una fecha" como puede ser el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. "Este tema hay que trabajarlo día a día y, evidentemente, una de las cosas más importantes es empezar desde la prevención con los adolescentes", afirmó Narciso.

Como recordó el Ayuntamiento, los signos de violencia en la adolescencia van desde los celos y las humillaciones, pasando por el control del móvil y las redes sociales, hasta justificar las actitudes por un amor patriarcal donde se considera "normal" que el hombre "quiera controlar a su chica". Para afrontar este problema, desde el Consistorio se apuesta por dotar a los jóvenes de las herramientas y habilidades necesarias para su crecimiento personal como miembros de una sociedad donde exista igualdad de oportunidades. Junto a ello, la educación es la clave para fomentar relaciones igualitarias y promover un pensamiento crítico ante conductas violentas.

Con motivo de este acto, el Consejo Local de la Mujer del Ayuntamiento manifestó su total rechazo y condena a los casos de violencia de genero que se produjeron el pasado mes de enero en España y que dieron como resultado la terrible cifra de seis víctimas mortales en 31 días.

Junto a ello, el funesto balance de 2016 se cierra con un total de 44 mujeres asesinadas por violencia machista, un número que podría aumentar a 53 si se confirman los ocho casos que la policía se encuentra investigando en estos momentos. El Consejo Local recordó también los daños que también sufren otras personas con motivo de esta lacra, como el bebé de sólo 45 días que murió a manos de su padre en junio de 2016 y los 26 niños y adolescentes que quedaron huérfanos de madre durante el año pasado.

Ante estos terribles sucesos, la concejala hizo un llamamiento a los onubenses para que "alcen su voz con firmeza y sin miedo cuando se observe cualquier signo de violencia, algo fundamental para poder tomar medidas efectivas y llevar a cabo una intervención policial lo antes posible".