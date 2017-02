Altillos en el patrimonio catalogado

Ante la restauración del Comercial comentaba hace dos décadas que había que acostumbrase al nuevo cielo del edificio de la calle Marina, hoy de Jesús Nazareno. La pregunta que ahora plantearía es si nos hemos acostumbrado, si aquellas dudas por la intervención las hemos superado. La verdad que está integrado en el nuevo paisaje onubense. La calle nada tiene que ver con lo que era, y el Comercial es un respiro ante tanto nuevo. La ciudad ha avanzado y muchos edificios quedaron en el camino. Es como los hallazgos arqueológicos que podrían haberse mantenido in situ para reinterpretar esta ciudad con 3.000 años.

El edifico del Comercial tenía muchos novios y nadie que lo comprara. Ninguna administración optó por él, más cuando tantas voces lo veían como centro cultural. Resultó que la iniciativa privada se echó adelante y ahí convive con nosotros. Estas actuaciones para hacerlas atractivas, cuando incluso la Administración se da la vuelta, tienen una compensación y para ello está la ampliación del volumen edificable.

Algo hemos tenido que pagar. En algunas zonas más caro que en otras. En la Plaza de las Monjas la línea del antiguo hotel París ganó ático y sobreático, el cambio fue reinterpretar en otra altura el tan añorado torreón. Todos ganaron, la propiedad mucho más. La intervención respetó la fachada. La otra mitad del edifico, en manos de un propietario distinto se desplomó. Entre muchas idas y venidas se le autorizó reconstruir la fachada y se le solicitó una aportación al estudio arqueológico del solar que se iba a difundir. No vimos nunca libro alguno. Sin embargo, se le permitió supera la línea en altura.

En la Plaza de San Pedro está ocurriendo algo parecido. Las fachadas protegidas sufren el acoso del volumen. Se permitió el edificio horroroso de la esquina del bar San Pedro, hasta se reconstruyó su fachada para mantener parte del hallazgo arqueológico, que lleva años sin un proyecto de visita y sin que nadie sepa el grado de mantenimiento. Una pena. Ahora las nuevas intervenciones en la plaza aprovechan este volumen sin aportar nada a ciudad. No se realizó intervención arqueológica y una losa de hormigón clausura la huella romana onubense.

A la Administración se le animó a realizar restauraciones en sus edificios emblemáticos y se le permitió también ampliar en una planta retranqueada. Es el caso de la sede del SAS en la Gran Vía, que nada distorsiona en el entorno.

El pasado domingo publicamos la intervención que la Junta de Andalucía tiene prevista realizar en el antiguo edificio de Hacienda. La verdad es que después de defender la restauración desde hace 23 años es una satisfacción que el inmueble se rehabilite. Me pregunto sobre la propuesta planteada del vaciado del edifico y de la incorporación de una planta retranqueada. Sin verla ejecutada es difícil formarse una opinión. Sí pienso que con la crisis que corre hubiese sido más económico dejar diáfanas las plantas actuales más que reinterpretar un edifico y decir que la intervención servirá para darle un carácter democrático. Hombre, por favor… Que no nos tomen el pelo. Es normal que el arquitecto quiera justificar su actuación. Pero hasta ahí vale.

Lo que sí quiero decir, porque me apetece, es que no me parece mal la planta retranqueada propuesta, al menos en la foto virtual. A la vez que vuelvo a denunciar lo hecho en la plaza de las Monjas y en la de San Pedro. Anímense otros, claro que Podemos denunciarlo, pero no les he escuchado hasta ahora.