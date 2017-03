Alonso promete regresar a las dos áreas hospitalarias "con consenso"

"Queremos hospitales limpios y sin ratas"

"Al margen de titulares rimbombantes, en Huelva, la Junta de Andalucía no ha hecho absolutamente nada por dignificar la sanidad; tres manifestaciones ciudadanas en cuatro meses reclaman medidas concretas y no acaban con el anuncio de la derogación de la fusión hospitalaria; los onubenses han dicho claramente que la gestión de la joya de la corona de la señora Díaz es un absoluto fracaso". Fue una de las acusaciones de Manuel Andrés González al consejero de Salud a quien acusó de una "nefasta gestión que ha acabado con la igualdad, la equidad y la accesibilidad" en el acceso a la sanidad, "estableciendo no solo diferencias no solo con el resto de españoles sino con el resto de andaluces", porque Huelva es la provincia en la que la Junta "menos invierte en sanidad por habitante, donde menos camas hay, menos facultativos y menos dotación tecnológica. Queremos hospitales completos y limpios, sin roedores ni ratas", concluyó el parlamentario por Huelva.