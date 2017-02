Alegrías de fin de semana y llenos para estar contentos

V style="text-transform:uppercase">iernes. Fin de semana. No hay nada como un viernes para levantar los ánimos a cualquiera. Es un día especial: está vendido todo; el patio de butacas, el gallinero, principal, palcos. La Fopac debe estar más contenta que Pavón si le hubieran reforzado el equipo.

Todo son alegrías. Para empezar, diremos que la noche se presenta calentita. Hay seis grupos buenos que vienen a por todo. Cuando llego a la Bombonera, la primera sorpresa que me llevo es ver que Ramón, el mejor tenista del mundo, ha escuchado mis consejos y se ha vuelto a dar una vuelta por el Gran Teatro; una alegría inmensa y, además, seguro que sus compañeros se lo van a agradecer. Cuando llego hasta mi butaca observo que está todo vendido y no cabe ni un alfiler. Es más, me encontré un alfiler preguntando en la puerta si podía entrar y le dijeron que no cabía. Las butacas que tengo a mi derecha, que son las últimas que se venden, también están ocupadas siempre.

El personal quiere entrar de cualquier modo y hay muchísimas maneras de colarse, pero son las mismas que hay para evitarlo.

Por cierto, y cambiando de tema, los floreros que hace años logré que se quitaran del escenario, veo que han vuelto de nuevo. Y la verdad, me alegro porque le dan más presencia al escenario, que está tan vacío. Cuando las cosas están bien, se dice.

Cuando miro al telón del Gran Teatro observo que han puesto el logo del mismo junto al del Carnaval Colombino, quizá porque no han podido mover lo de Carnaval Colombino al centro y para que no se viera tan vacío han colocado la GT de Gran Teatro a su lado.

La que no para ni un minuto es Mari Ángeles. La relaciones públicas de la Federación es una polvorilla. Todo lo relajados que se ve a los miembros de la Fopac, en ella es lo contrario. Su labor es ingrata muchas veces pero la mayor parte del tiempo es gratificante. Le gusta la fiesta pero también le gusta mandar. Al igual que los demás que forman la Federación, a saber cuántos marrones se habrán comido y cuántas buenas caras habrán tenido que poner a gente que no lo merece.

Cuando termine Preliminares contaré algunas cosas que han pasado y que todavía no puedo revelar. Seguro que os quedáis sorprendidos.

El día ha sido casi perfecto. El patio de butacas, lleno; la carpa, llena; los bares de alrededor, llenos. Aquí el que no ha llenado es porque no ha querido. Un gran día de carnavales en el que hemos podido ver agrupaciones jóvenes y grupos veteranos. De las veteranas me quedo con las letras de Soti y aunque este año no canta, son una auténtica maravilla. De las jóvenes me quedo con la frescura y el desenfado de la comparsa Mi barrio. También me quedo con las dos murgas que han hecho lo que tienen que hacer las murgas, que es divertir al personal; que canten mejor o peor, vayan más o menos afinados, no olvidemos nunca que éste es un concurso de coplas y aquí todo se coger con pinzas.