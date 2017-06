Alcohólicos Anónimos quiere implantar en Huelva su método de doce pasos

Alcohólicos Anónimos, la asociación de autoayuda que funciona en España desde 1955, quiere implantarse en Huelva, la única provincia en la que no tiene presencia. Actualmente cuenta con 619 grupos y atiende a más de 10.000 personas. La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales acogió ayer la presentación de esta asociación, cuyo método llamado Los doce pasos, "está avalado con evidencia científica". Así lo manifestó el presidente a nivel nacional de la asociación, Laureano López.

López, que recordó que Alcohólicos Anónimos se puso en marcha en Estados Unidos en 1935, destacó que se ha registrado "un ligero descenso del consumo de alcohol, pero el problema es el atracón del fin de semana y la baja percepción de riesgo tanto de los jóvenes como de los adultos con el alcohol".

Recalcó que "por debajo de los 18 años cualquier consumo de alcohol es de riesgo". Sólo un 2% de las más de 10.000 personas que atienden son jóvenes.

Explicó que en la asociación trabajan con grupos de personas con problemas de alcoholismo que se ayudan a través de las experiencias compartidas. Apuntó que a diferencia de otras metodologías, en Alcohólicos Anónimos no hay profesionales que controlen a los usuarios, son ellos solos, con el método de doce pasos, los que consiguen dejar la bebida. Afirmó que "hacer el programa completo ayudando a otro es la mejor manera de mantenerse abstinente", e indicó que "es una terapia entre iguales y funciona".

El presidente nacional de la asociación comentó que el primer paso es reconocer la dependencia. Señaló que el único requisito para poder acudir a estos grupos es "dejar de beber, no se excluye a nadie". Se reúnen dos o tres veces por semana "indefinidamente".

López subrayó que "no competimos con nadie", en relación a otras asociaciones, ni aceptan financiación "ni pública ni privada", a lo que añadió que "es un método eficaz, avalado por evidencia científica y no cuesta nada a la sociedad". La asociación se mantiene con las aportaciones anónimas y voluntarias de los miembros de los grupos, así, "cuando un grupo no puede financiarse se financia con la ayuda de otros grupos".

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, que incidió en que "el consumo de alcohol en jóvenes y fines de semana es un problema de salud pública", resaltó que "el trabajo conjunto con las asociaciones es importante" y Alcohólicos Anónimos "tiene un gran recorrido a nivel internacional y una implantación a nivel nacional".