El Albergue Juvenil registra un 80% de ocupación desde enero de 2018

El Albergue Juvenil de Huelva, ubicado en la calle Marchena Colombo, registra en lo que va de año una ocupación media del 80% . Así lo manifestó la directora del establecimiento, Inmaculada Ávila, que indicó que el perfil de las personas que utilizan este servicio, gestionado por la empresa pública Inturjoven, dependiente del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), es muy variado.

Las instalaciones tienen 177 plazas, que se pueden incrementar hasta las 200 con las camas supletorias, distribuidas en 52 habitaciones, que son individuales, dobles, cuádruples y séxtuples. Incluso hay una suite. La directora señaló que hay una media de entre 22.000 y 24.000 pernoctaciones al año.

Aumenta el número de usuarios de larga estancia, que pasa de seis a cuarenta y cinco

Ávila apuntó que la estival es la época del año con mayor demanda, concretamente los meses de julio y agosto, por la oferta turística que ofrece la capital onubense y la provincia, entre ellas el turismo de sol y playa, y las Fiestas Colombinas, según destacó la directora del Albergue Juvenil, que subrayó que "hay un lleno". Explicó que el cliente se va después de desayunar y regresa por la noche tras pasar un día en cualquier punto de la costa onubense.

En cuanto a 2018, comentó que el pasado mes de enero "fue el más fuerte de todos los años anteriores" en cuanto a cifras de ocupación. El establecimiento permanece abierto desde el 8 de enero hasta el 22 de diciembre.

Se ofrecen diferentes programas dirigidos a distintos colectivos. Entre ellos se encuentra uno para personas mayores, "vienen a realizar rutas establecidas por la ciudad y la provincia", como es el caso de la de los Lugares Colombinos, y otro para escolares, ambos "son programas para que conozcan la provincia onubense".

A éste se une el programa de residentes, demandado principalmente por universitarios y alumnos de ciclos formativos. La estancia es de nueve meses, lo que dura un curso académico. Actualmente hay 35 estudiantes en el edificio de Marchena Colombo, de Japón, Murcia y de distintas provincias andaluzas. Para ellos hay habilitada una zona de convivencia, reformada recientemente, que cuenta con cocina.

Estos se complementan con el programa de larga estancia, que este año ha incrementado el número de usuarios, pasando de los seis de 2017 a los cuarenta y cinco. Son fundamentalmente estudiantes que vienen a Huelva a realizar prácticas y profesores. La estancia mínima son quince días y no hay periodo máximo.

Aparte, hay programada la Semana de Vacaciones en Andalucía, entre el 25 de junio y el 9 de septiembre, con la que se quiere propiciar que familias onubenses puedan disfrutar de unas vacaciones en los puntos de la geografía andaluza en los que la red de albergues tiene ubicados sus veinte establecimientos. Además hay un programa de primavera, con una estancia de tres días.

Ávila subrayó que en primavera los usuarios son alumnos de colegios, institutos e universidades. En invierno, predominan los turistas extranjeros, y en verano, los nacionales.

No hay ningún requisito para poder alojarse en este albergue, aunque para la aplicación de las tarifas establecidas es necesario tener el carné de alberguista o la tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco. En caso de no disponer del carné, éste se puede solicitar en el mismo albergue. Si no se cuenta con ninguna de las dos acreditaciones se aplicará un suplemento por persona y día de dos euros. La estancia incluye desayuno.

El edificio tiene un pequeño gimnasio, servicio de comedor, lavandería y de alquiler de bicicletas, así como salas multifunciones, que se alquilan a diferentes colectivos para la realización de cursos y talleres. En una de ellas hay una escuela de yoga.