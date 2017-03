"Ahora soy partidaria de las cuotas de paridad"

-¿por qué las aulas están llenas de mujeres y hay tan poca presencia femenina tanto en el ámbito técnico como en los cargos de dirección, guión y producción?

-Sinceramente no he investigado por qué están llenas las facultades de Comunicación. Pero me puedo imaginar que ahora mismo es un tema atrayente y con futuro, ya no solamente en el cine, también en los medios de comunicación, a pesar de que haya un cambio tecnológico importante. En cuanto al motivo por el que luego no hay mujeres en los cargos directivos en el cine -también en los medios o en sectores de decisión- ocurre que la gestión del tiempo que hacemos nosotros es súper complicada porque es muy anárquica, no hay ninguna rutina y llevar una vida familiar o no familiar, pero normal entre comillas, y organizar los tiempos es realmente complicado. Y dentro de una estructura patriarcal como la que tenemos es prácticamente imposible.

-¿Cómo lo hace usted?

-Supongo que como todas, haciendo malabares. Es cierto que me apoyo mucho en todo tipo de ayudas, tanto de la familia en primer lugar como de personal contratado porque si no, no se pueden llevar adelante las dos cosas. Y por otro lado, intentando no hablar en singular, sino en plural. Porque no estoy sola en ese sentido ni quiero estarlo tampoco.

-Ha realizado la tesis doctoral Gestión del tiempo como factor de desigualdad de género en la producción de largometrajes de ficción en España.

-La verdad es que no me gusta estar sin hacer nada y, como nosotros trabajamos por proyectos, hubo un momento en el que de repente no tenía trabajo y, como había hecho los cursos de doctorado, decidí ver qué pasaba con eso y resulta que los podía convalidar y me puse a estudiar y a investigar. Hice la tesina y una cosa llevó a la otra sin darme cuenta. La tesis la he hecho realmente por vocación, no sé si significará un plan b en el futuro o si podré tener rédito de ello. Pero ahora mismo la he hecho por reivindicar y sensibilizar sobre un tema que me preocupa.

-¿Es partidaria de las cuotas de paridad en la industria del cine?

-Sinceramente hace unos años no lo era, ya que deben llegar las personas que lo merezcan de una u otra manera. Pero después de estudiar e investigar soy claramente partidaria de las cuotas porque esto es una carrera de fondo y tardaremos muchos años hasta que realmente haya una igualdad y es una forma de acelerarlo y, sobre todo, de dar ejemplo y apoyar a mujeres que a lo mejor se lo estarían pensando. De esta forma, a lo mejor son impulsadas de alguna manera. Lo que tengo claro es que eso solo no ayuda. Hay un salto porcentual desde la Ley de Igualdad, porque se nota que el porcentaje de mujeres sube, probablemente por acciones positivas, pero también es verdad que no sube lo suficiente. En pocos años eso no va a ser al 50%. Por lo tanto, creo mucho en la investigación y en la pedagogía. Los problemas son muy profundos y el micromachismo es algo muy invisible. De hecho, el nombre está mal puesto porque micro parece pequeño y en realidad hace alusión a lo invisible.

-Hace unos días se celebró en Huelva el Wofest. ¿Son necesarias este tipo de propuestas para visibilizar el cine realizado por mujeres? ¿Existe un cine de género?

-No creo que haya un cine de mujeres pero básicamente porque hay muy pocas mujeres haciendo cine. No creo que se trate de un cine masculino o femenino. No creo que sea cuestión de sexo o género. Lo que sí que creo es que este tipo de festivales surgen de las propias mujeres, por lo que entiendo que es una necesidad de hacerse fuertes, de asociarse de alguna manera y de poder reivindicar ese cine hecho por mujeres pero no necesariamente de mujeres o hecho para mujeres.

-¿Hay más mujeres ahora que hace diez años en los proyectos cinematográficos?

-Te puedo decir que según mi experiencia no. Yo no trabajo con mujeres directoras. Conozco a muchas directoras, guionistas y productoras pero más por un tema de asociación. En el día a día, y no solo en los puestos directivos, sino en los jefes de departamento, es clarísimo. Ayer en el rodaje hice una foto porque estaba todo el mundo planteando una secuencia y no había una sola mujer. Creo que queda todo por hacer, lo cual no quiere decir que no las haya. Las hay, y yo estoy, pero sigo pensando que es una rareza. Quizás sorprende menos, pero no por ello deja de ser una rareza.

-Esta semana la Academia ha recordado a las cineastas pioneras de nuestro séptimo arte con la exhibición de El gato montés, Función de noche y Beltenebros. ¿Para usted quiénes son las pioneras?

-Da risa, pero quienes trabajamos en el cine vemos poco cine. No tengo la clase de cine en la cabeza ahora mismo, pero para mí una mujer que siempre ha estado en mi mente es Pilar Miró. Siempre me impresionó esa mirada que tenía tan fuerte, que en principio es poco femenino pero, ¿qué es lo femenino? Sin entrar en un juicio de valor, si alguien me llamaba la atención cuando estudiaba era ella. Quizás porque estaba allí, y en esto insisto en las políticas de acción positiva: Si tú ves a una mujer tienes referentes mujeres. Pero no porque Pilar Miró resultase una cuota positiva, lo pongo como ejemplo de mí misma.