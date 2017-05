Aguas de Huelva entrega 17.500 litros en botellas a las hermandades

Aguas de Huelva entrega a las hermandades rocieras de la capital onubense 17.500 litros para cubrir las necesidades de los peregrinos que realizan el camino a la aldea almonteña. Son un total de 37.000 botellas de agua de medio litro, 3.000 más que la romería de 2006, de las cuales 25.000 son para la Hermandad de Huelva, 10.000 para Emigrantes y 2.000 para Protección Civil y Bomberos.

La teniente de alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva y presidenta del Consejo de Administración de Aguas de Huelva, María Villadeamigo, señaló que con esta entrega de agua "se da un pasito más en el apoyo del Ayuntamiento y Aguas de Huelva a las hermandades rocieras". Indicó que es necesario asegurar el agua para los peregrinos, para el largo camino a la aldea almonteña, y de esta manera "colaboramos en hacer el camino más llevadero a los romeros".

El agua está envasada en la planta embotelladora que tiene Aguas de Huelva en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de El Conquero y está sometida a todo tipo de controles sanitarios, apuntó la directora de Operaciones de la empresa, Guadalupe Carrasco, que subrayó que "se puede consumir en seis meses".

El presidente de la Hermandad de Huelva, Antonio Sánchez, comentó que al igual que el pasado año "tuvimos abundante agua por las inclemencias del tiempo", este año van a tener agua pero para hacer frente al calor. No sólo para los peregrinos, también llevarán dos cubas para los animales. Explicó que no podrían cubrir las necesidades de los peregrinos "si no fuera por el Ayuntamiento y Aguas de Huelva, que todos los años acuden a nuestro auxilio", y agradeció al Consistorio "el esfuerzo que hace para que la seguridad de los romeros esté garantizada".

El presidente de Emigrantes, José Brioso, también agradeció la aportación de agua para los peregrinos, "nos va a hacer falta, va a hacer mucha calor".