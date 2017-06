Aguas de Huelva mejorará el abastecimiento en el Barrio Obrero

Aguas de Huelva llevará a cabo una actuación en la red de abastecimiento, consistente en la renovación de válvulas, con la que se mejorará el suministro en el Barrio Obrero. Así lo manifestó la directora de proyectos de la empresa, Guadalupe Carrasco, que indicó que se pretende que la intervención se lleve a cabo ocasionando las menores molestias posibles a los ciudadanos.

Carrasco comentó que se pondrán en contactó con los representantes vecinales para coordinar la actuación con el objetivo de mitigar los trastornos que pueda ocasionar en las viviendas el corte de agua que es necesario realizar para acometer las obras para el cambio de las válvulas.

Aguas de Huelva considera "fortuitas" las averías que se producen en la barriadaLa asociación vecinal denuncia que "cada dos por tres se revienta una tubería en el barrio"

Con esta actuación, que se ejecutará "próximamente", Aguas de Huelva da respuesta a una vieja reivindicación de la asociación de vecinos, que denuncia el mal estado de la red de abastecimiento así como los frecuentes reventones en las tuberías que recorren subterráneamente la barriada para llevar el agua a las 274 viviendas que conforman el conjunto arquitectónico.

La última rotura de tuberías en el Barrio Obrero tuvo lugar el pasado domingo, 28 de mayo, sobre las tres y media de la tarde en la plazoleta, en el Paseo Norte, y la semana anterior, según informó el presidente de la asociación de vecinos, Juan Serrano, se vivió un episodio similar sólo unos metros más abajo de ésta.

Unos incidentes que, sin embargo, la directora de proyectos de Aguas de Huelva calificó de "fortuitos". Argumentó que las dos averías "coincidieron" en esta barriada en un corto intervalo de tiempo. Aparte, Carrasco destacó la rapidez con que se actuó el pasado domingo, "se reparó en cuatro horas".

Serrano señaló que cuando se produjo el reventón, inmediatamente notificaron a Aguas de Huelva la incidencia "y enseguida cortaron el agua" y sobre "las diez y media de la noche ya estaba solucionado". No obstante, los vecinos quieren que se ataje el problema de raíz.

El presidente de la asociación de vecinos indicó que desde que llegó a la asociación, hace doce años, lleva reivindicando a Aguas de Huelva la renovación de la red de abastecimiento del Barrio Obrero.

Serrano recalcó que "están mal" las tuberías de la red de abastecimiento así como las válvulas. El representante vecinal manifestó "la indignación y malestar" de los vecinos "que están hartos de los problemas que se vienen sucediendo desde hace doce años, tiempo que llevamos luchando para que arreglen las cosas" y "no se ha hecho por dejadez".

Serrano explicó que "no hay presión de agua en las casas para ducharse, los termos no funcionan, no se puede dar presión porque se revientan las tuberías". Indicó que la situación "afecta a todo el barrio". Apuntó que desde Aguas de Huelva siempre lo han achacado a las válvulas, "y nosotros no podemos aguantar más este problema, es una vergüenza".

Recalcó que "cada dos por tres se revienta una tubería en el barrio, la red de abastecimiento de agua tiene más parches que la rueda de una bicicleta". Incidió en que "Aguas de Huelva no puede dar presión de agua porque se revientan las tuberías y, por otro lado, las válvulas están mal, es un desastre total".

El presidente de los vecinos manifestó que "se ha llegado a un punto en el que ya hay que darle una solución a este problema, ya que cada dos por tres estamos sin agua".