Aguado se mantiene al frente de los médicos de Huelva por sólo tres votos

La expectación generada por las elecciones a la Presidencia del Colegio Oficial de Médicos de Huelva se cumplió: nunca antes habían participado tantos colegiados en las votaciones (359 en total) y quizá tampoco antes se había decantado el resultado por tan estrecho margen. Sólo tres votos decidieron que Antonio Aguado renueve como presidente colegial. A sólo tres se quedó Paloma Hergueta de colocarse al frente de la institución, a la que se ha postulado tras convertirse en líder social de los movimientos en defensa de la sanidad en la provincia.

Hasta el último momento no se decidió el triunfo de Aguado, por 176 votos a favor frente a 173 que se decantaron por Hergueta. Hubo 10 nulos, que ofrecieron una suma de 359, una participación del 18,4%, entre un censo cerrado el 23 de diciembre en 1.954 médicos colegiados.

Entiendo que esté el movimiento en la calle pero creo que el Colegio debe quedar al margen"

La candidata derrotada en las urnas ofreció a este periódico un dato más tras el recuento: un total de 102 votos llegaron al Colegio por correo, el 28,8% de los contabilizados al final de la jornada.

Más que un mero apunte estadístico, Paloma Hergueta valora estas cifras como clave en la victoria de Antonio Aguado. La doctora, presente en el recuento, aseguró que hasta el último momento, antes de introducir en las urnas el más de centenar de sufragios por correo, "llevaba una ventaja de 50 votos". "Está claro que ha sido decisivo", afirmó.

De otro modo lo narró Aguado: "En principio me dijeron que había perdido. No pasaba nada, lo aceptaba. Pero después me confirmaron que no, que había resultado reelegido por tres votos de diferencia. Incluso hubo una comprobación posterior y quedó claro que ganaba".

"Me hubiera dado mucha pena salir de la Presidencia casi por la puerta de atrás, que se me echara por un movimiento que no debe ser institucionalizado", confesó Aguado anoche sobre la alternativa que suponía la portavoz de la plataforma ciudadana Huelva por una Sanidad Digna. El reelegido presidente afronta su último mandato, obligado por el límite de ocho años existente. Lleva 32 años "luchando en la casa" y dice que seguirá haciéndolo "por Huelva".

"Entiendo que exista este movimiento social en la calle, y de hecho he participado en él personalmente, pero tengo claro que el Colegio, como institución, debe mantenerse al margen", añadió.

Hergueta no cree que las votaciones de ayer fueran un referéndum de apoyo de los profesionales a las movilizaciones que lidera. Sólo se trataba, dijo la candidata, de "elegir entre diferentes maneras de llevar el Colegio". "Y la gente que quiera, al margen de las votaciones, seguirá apoyando las movilizaciones que organice la plataforma". "Estoy contenta porque se han movido muchos colegiados y ha sido una pena que me haya quedado tan cerquita".

El Colegio Oficial de Médicos de Huelva elige presidente cada cuatro años y junta directiva también cada cuatro, pero en diferentes convocatorias, separadas por dos años, de forma que el cargo y el órgano no están relacionados directamente. Paloma Hergueta sigue siendo vicepresidenta, "y lo seguirá siendo si ella quiere", señaló Aguado. "Es algo que tengo que pensar todavía", admitió ella.