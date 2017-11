Agentes socioeconómicos arremeten contra el aislamiento ferroviario

La palabra que mejor define el sentir de los agentes económicos y sociales de Huelva cuando abordan la situación ferroviaria de la provincia es hartazgo. Para la Cámara de Comercio, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva y el sector fresero es vital, según reiteran sus responsables, contar con una conexión Huelva-Sevilla en 45 minutos y que permita a los viajeros coger el AVE para llegar a Madrid a tiempo y sin tener que salir un día antes.

No demandan el apeadero que se inaugurará en breve en Las Metas, sino unas vías adecuadas para poder arribar a la capital hispalense antes que en coche. Sin embargo, con sólo tres trenes Media Distancia que cubren este trayecto en 90 minutos -frente a los 13 de Cádiz (nueve en fin de semana), que tardan como mucho 108 minutos; y los siete de Córdoba, que además tiene AVE- el panorama ferroviario de Huelva dista mucho de la ya conocida pretensión. Más aún si se tiene en cuenta que la capital dispone, además, de un sólo Alvia directo a Madrid al día, mientras que la capital gaditana, por ejemplo, cuenta con tres y con uno más los viernes y domingo.

Para Antonio Ponce, Huelva es "la gran olvidada" en materia de infraestructuras. La Cámara de Comercio que preside demanda "desde tiempo inmemorial" mejoras en las comunicaciones con Sevilla, toda vez que la vía ferroviaria es "tercermundista" y provoca, según apunta, que el turismo se quede en Sevilla o vaya a otra provincia.

Aunque por número de población, opina que Huelva no puede compararse con otras provincias andaluzas, sí defiende que con su número actual de residentes, la provincia cuente con una lanzadera con la capital hispalense. Se la merece, a su juicio, y sin ella cree que nunca habrá un verdadero despegue turístico, algo a lo que contribuiría también, según sostiene, el aeropuerto.

"No queremos AVE, sino una vía rápida que conecte a Huelva con los AVE en Sevilla, donde se llegue en 45 minutos. Cádiz cuenta con dos vías rápidas electrificadas, se ha adelantado a los tiempos y su desarrollo turístico será, por lo tanto, superior al nuestro. Que se dejen de más flores y de tonterías. ¿Para qué queremos una estación bonita si la vía es tercermundista y cada dos por tres hay una avería? Huelva está fuera de juego y en los presupuestos no aparece nada", señala.

Desde la FOE, el presidente del Consejo Empresarial de Turismo, Luis Arroyo, advierte de que, a nivel de agencias de viaje, la situación actual supone "un destrozo".

Como emisores, advierte de que hay una gran cantidad de viajes organizados que salen desde Madrid y que, de forma irremediable, implican un sobrecoste. Y es que, por seguridad, el cliente prefiere partir a Madrid el día antes del viaje, por mucho que disponga de tiempo, para no jugársela. Además, considera que, como receptivo, traer a un cliente a Huelva en tren da una imagen negativa al tardar una hora y media desde Sevilla cuando en coche no llega a una hora.

La solución, a su juicio, pasa por que la conexión Huelva-Sevilla cuente con vías nuevas para invertir 45 minutos, ya que las que están son "de mitad del siglo pasado". Incluir otro Alvia supondría, en sus palabras, quitárselo a otra provincia y la frecuencia es la que es. Aun así, cree que "deberíamos luchar y equipararnos con Cádiz".

"Dicen que tiene más población pero, claro, seguirá creciendo al disponer de mejores medios. Si quitas recursos a Huelva por tener menos población, cada vez irá a peor. Tendremos que hacer como los extremeños: ir a Madrid a reclamar", manifiesta.

El sector fresero también se queja del aislamiento ferroviario de Huelva. En opinión del gerente de la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresas (Freshuelva), Rafael Domínguez Guillén, la situación actual no es de recibo, toda vez que los empresarios acuden de forma asidua a la capital para temas tan importantes como la organización de Fruit Attraction (a la última edición de esta cita en Ifema llegaron tarde por una incidencia) y muchos de ellos están abocados a desplazarse el día antes para llegar a tiempo al destino. "Son circunstancias que a nosotros, vinculados al sector de exportación español, nos hacen considerarnos ciudadanos de segunda respecto a los de Sevilla, que tienen AVE", valora.

Por su parte, el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, añade que las conexiones ferroviarias son "el lunar más negro" contra el desarrollo del turismo, con averías, incertidumbres y frecuencias insalvables para garantizar una contratación del servicio que conecte con los hoteles. "La nueva estación será muy funcional y bonita, pero no es lo importante, sino las vías. Y el problema es que, por el trazado de la conexión ferroviaria, el tren no puede alcanzar más velocidad. Por lo tanto, no es un problema de la maquinaria, algo que se presta a otro debate, sino del trazado. ¿Qué ha pasado con el proyecto de conectar Huelva-Sevilla con una vía de alta velocidad desde Majarabique a La Palma?", plantea Barba.