Agencias de marketing 'online': Encuentra verdaderos profesionales

Desde que las nuevas formas de comunicación pasaran a tener el uso tan cotidiano del que gozan en la actualidad, a las empresas se les empezó a insistir en la necesidad de estar donde estaba su público objetivo, a conectar con ellos. Se comenzaron así a vender las bondades del marketing online, la necesidad de contar con un especialista que ayudara a posicionar el negocio, a fidelizar al cliente, a vender más o a cualquier otro objetivo que la compañía se marcase.

Aunque parezca una disciplina nueva, lo cierto es que se empezó a hablar de ella ya en los 90, si bien fue a partir de 2010 cuando nacieron herramientas más especializadas para mejorar los resultados. Hoy prácticamente todas las agencias de publicidad han tenido que reciclarse en el marketing online para adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes, es lo que trae tener que renovarse o morir.

Pero muchas empresas miran con desconfianza a estas agencias cuyos profesionales ofrecen charlas, conferencias e imparten cursos, cual gurús, insistiendo en la necesidad de prestar atención a lo online pero, muchas veces, sin aportar herramientas específicas. Tiene que ver con que sus expertos hacen un trabajo, como publicar en redes sociales, que parece estar al alcance de todo el mundo, o porque los resultados de las acciones que emprenden pueden tardar en llegar.

¿Son los expertos en marketing online vendehúmos que dicen y dicen pero cuyos resultados no se ven, pese al gasto que suponen?, ¿o profesionales imprescindibles?

Por qué el marketing online es necesario

Por mucho que nos parezca sencillo y asequible, hay que empezar por convencerse de que internet no es un entorno fácil. No hay más que echar un vistazo a Twitter en prime time para darse de cuenta de que algunos usuarios de redes no tienen piedad a la hora de cortar cabezas virtualmente hablando.

Muchos recordarán las declaraciones de Hero a través de la famosa red social después de que la reportera Samanta Villar confesara lo dura que le resultaba la maternidad, convencida de que tener hijos, aun conllevando muchas satisfacciones, era perder calidad de vida. "A Samanta Villar, acomodada y famosa, sus hijos le hacen 'perder calidad de vida'. Ánimo Samanta. Tus hijos te querrán igual", escribía la marca. Y claro, las reacciones no se hicieron esperar.

Si una empresa líder en alimentación como Hero comete estos errores de calado, que tan difíciles resultan de borrar por el rastro digital que generan, ¿a qué no se exponen otras marcas que, aun con menor visibilidad, también tienen que trasladar una imagen excelente?

Al margen de evitar errores de calado, para lo que bastaría con sentido común (y tampoco todos los profesionales de marketing online lo tienen), su universo se subdivide en muchas disciplinas que son imposibles de controlar en su totalidad: SEM, SMM o analítica web son algunas de ellas.

Una de las muchas agencias de SEO ayudará a dar al sitio web de un negocio la visibilidad que necesita en buscadores. Pero, ¿cómo encontrar a la apropiada?

Identificar lo que se busca

Considerando las ramas disponibles, la necesidad de diferenciarse y el tener que dar soluciones específicas por necesidades, las agencias se especializan. Estas pueden dedicarse a linkbuilding, SEO, marketing de contenidos y GEO SEO.

Estos últimos son conceptos que pueden no sonar de nada, y lo cierto es que no hay por qué conocerlos. Lo importante es identificar la necesidad (vender más, acaparar nuevos clientes, ganar en prestigio, mejorar el posicionamiento…), y definir con la agencia una estrategia y acciones para conseguir tal objetivo.

Como a la hora de seleccionar un proveedor, resultará muy esclarecedor un primer contacto. Una página web desordenada y caótica no hablará nada bien de una agencia de marketing que debe dar importancia al diseño o a la optimización web, entre otras cosas.

Valora los resultados, pero también la creatividad

Otra opción para elegir es valorar las recomendaciones que hacen otras agencias. Que una agencia sea recomendada por otra implica que ha trabajado bien su marca personal y prestado atención al trabajo cooperativo. Y eso son resultados.

También se puede tener una idea de su potencial buscando a la agencia en buscadores por palabra clave, por ejemplo, agencia online Madrid. O ahondando en los portfolios que muchas ponen a disposición de los usuarios. Sin embargo, todo no son resultados.

Una revisión de su actividad, así como una entrevista personal, permitirán aproximarse al potencial creativo de la empresa. Hacerlo bien, aunque implique hacer lo que todos hacen, es más que aceptable. Pero innovar en las acciones o en los contenidos no está al alcance de cualquiera. Y, hoy día, saber diferenciarse ayuda mucho.

Valorar las sensaciones que ofrece

Como en todo, la relación agencia de marketing – empresa tiene que ser fluida, natural, cómoda. Tiene que haber buena conexión entre ambas partes para que de verdad se alcancen resultados.

Como en todo, las empresas de diseño de tiendas y marketing online trabajan en llevar el concepto "diseño tienda online" a un nivel que satisfaga a los clientes (y a los clientes de sus clientes) pero, para ello, es fundamental que la agencia de expertos en diseño de tiendas online trabaje con libertad, pueda explotar su lado creativo. Igual que la otra parte merece un trabajo impecable y serio.

Las desavenencias en torno a plazo y forma, la presión por alcanzar el objetivo, la no valoración del trabajo del otro o la falta de atención van a ir contra los resultados, y van a impedir que la inversión dé sus frutos. Algo que no gustará ni a la agencia ni a quien la contrata.

Si no hay química, mejor contar con otra.