Adif respalda al Puerto de Huelva para explotar el nodo de Majarabique

Se hizo esperar pero no cabía otra posibilidad. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no admitió el recurso presentado por la Autoridad Portuaria de Sevilla contra la adjudicación de la explotación de la plataforma logística de Majarabique realizada al Puerto de Huelva a comienzos del pasado mes de diciembre, lo que abre la vía para proceder a la búsqueda de un operador que se deberá ocupar de dirigir el mayor proyecto al que se enfrentaban las instalaciones onubenses para los próximos años. El intento de dilatar lo que parecía inevitable, es decir, que no se podía tener en cuenta la protesta de una entidad como la sevillana, que ni se presentó al concurso convocado el 3 de noviembre, ni tenía intención de asentarse en la zona, ha conseguido apenas unos días extra para contentar a quienes ahora presionan con la gestión conjunta acordada con Puertos del Estado y que rechazaron en un principio.

El recurso que Sevilla interpuso según el documento de 26 páginas al que ha tenido acceso Huelva Información, pretendía "anular el acuerdo de licitación" y solicitaba como medida cautelar "que se acuerde la suspensión de la ejecución del procedimiento de licitación". La resolución de Adif es un verdadero varapalo a las pretensiones de la Autoridad Portuaria hispalense y llega a afirmar que "en buena parte del mismo, se recurren cuestiones totalmente ajenas a la licitación de Adif", entre las que cita la partida que el Puerto de Huelva dedicó en su Plan de Empresa para acceder a dicha licitación.

No es el único revés que recibe el recurso. De hecho, con sentencias del Tribunal Supremo en la mano, la resolución del recurso considera que "el interés de la Autoridad Portuaria de Sevilla a la licitación fue nulo y, habiendo sido conocedor de la misma, no hizo ningún tipo de actuación de la que pudiese deducirse que estaba interesada en la misma" y se "quedó deliberadamente al margen del procedimiento y sólo al final del proceso, conociendo la existencia de un licitador, presentó el recurso", por lo que las alegaciones "carecen de fundamento".

En las alegaciones presentadas por el Puerto de Huelva se insiste en la "ausencia total de interés por parte de la Autoridad Portuaria de Sevilla" y deja en el aire que "a pesar de que no ha quedado acreditado su interés legítimo, no es difícil aventurar qué otro tipo de interés le puede mover a tal decisión en estos momentos, aunque no se considera apropiado ni necesario entrar en ello". Además, critica que las acusaciones realizadas desde su homóloga hispalense son "incorrectas y genéricas, sin fundamento alguno" y que lo único que ha pretendido ha sido "sembrar sospechas, lo que en absoluto guarda relación con la realidad" y se han realizado "sin la más mínima actividad probatoria".

Especialmente significativa fue la pretensión del puerto de Sevilla de haber deslizado "que entre Huelva y Adif ha habido una suerte de negociación previa que vicia lo actuado y que convierte el procedimiento en una adjudicación directa encubierta", algo que se rechaza de plano e incluso se pide "que se exponga alguna prueba de dicha irregularidad".

La explotación del nodo logístico, la operación de mayor calado emprendida por el Puerto de Huelva, queda desde ahora en sus propias manos y la intención es que esté plenamente operativa el próximo verano con la llegada de los primeros contenedores.