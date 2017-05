Abierto el período de solicitud de plazas para los niños de 0 a 3 años

El proceso de admisión de nuevas plazas para las Escuelas Infantiles de Andalucía está abierto hasta el día 26. A él pueden presentarse los niños con edades comprendidas entre las 16 semanas y los tres años que accedan por primera vez a un centro educativo en este primer ciclo de la Educación Infantil.

Este plazo tiene además, una importancia añadida ya que es cuando las familias deben solicitar las ayudas que pueda conceder la Consejería de Educación.

Según informó la Delegación Territorial de Educación, en total habrá unas 9.000 plazas las ofertadas para esta etapa docente. Aunque en esta ocasión, las familias solo pueden optar a un solo centro, Educación asegura que habrá plazas para todos ya que la oferta es bastante superior a la demanda y solo en casos puntuales habrá que reubicar al menor en un lugar que no era la primera opción escogida por sus padres. Para el curso 2017/18, habrá en la provincia alrededor de 9.000 plazas.

La Coordinadora de Escuelas Infantiles, una de las patronales de estos centros de educación, recuerda que el próximo curso será un ejercicio cargado de novedades tanto para las escuelas como para las familias, que verán modificadas sus bonificaciones debido a la aprobación del nuevo Decreto, "por la vía de urgencia y sin el apoyo ni de las patronales, ni de los sindicatos, ni de los propios padres".

La presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A), María del Rosario de la Peña, explicó que "hasta ahora, los padres podían meter a sus hijos en las escuelas infantiles en cualquier momento del año y tenían derecho a una reducción del 25, 50, 75 o 100% del precio establecido (278,88 euros) si cumplían los requisitos". Una opción que no existirá a partir de este curso. "El único plazo en el que están garantizadas las bonificaciones es del 10 al 26 de mayo, en otro momento del año, se supone que se asignarán en una convocatoria extraordinaria, de la que no hay fecha ni forma. En términos parecidos se expresó Blas Rodríguez, portavoz de otra de las organizaciones Fasei, quien aconsejó a las familias que no pierdan de vista este hecho de que éste es el momento de solicitar las posibles ayudas que se vayan a recibir.