La AECC alerta a la juventud de los riesgos solares en estas fechas

"Procuramos que se sigan estas normas que, evidentemente, va a depender del individuo" ya que el cáncer de piel "ha aumentado desde los años 50 en los países industrializados de Europa". Nogales distinguió dos tipos de cáncer. "Uno es el cutáneo no melanoma que no es mortal pero sí tiene consecuencias y el mortal es el melanoma. En España se diagnostican unos 3.600 casos anuales nuevo y es lo que nos preocupa", finalizó Nogales.

Autoexaminarse los lunares

A través de folletos e imágenes que expusieron durante el curso, la Asociación Española Contra el Cáncer, expuso de qué manera es posible chequearse de forma autónoma cada uno de los lunares para saber que no existe problema alguno. Mediante la fórmula Abcde explicaron los problemas que pueden llegar a aparecer en los lunares que en caso afirmativo recomiendan asistir al dermatólogo. Primero la asimetría del lunar, debido a que deben tener forma ovalada. Por otro lado, estiman fijarse bien en los bordes de los mismos para comprobar que no haya irregularidades o que tengan picos. Asegurarse que no sean lunares de varios colores: marrón, rojo, blanco, entre otros. El tamaño también puede ser un síntoma de una aparición de melanoma, por lo que el diámetro del lunar no debe ser mayor que 6 mm. Y por último controlar que un lunar no cambia de forma rápida ni de tamaño ni de forma.