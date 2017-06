"En el centenario de la coronación es probable una procesión extraordinaria"

Afronta un año más la responsabilidad que supone ser presidente de la Hermandad Matriz. Juan Ignacio Reales espera que todo transcurra con normalidad en la romería donde el centro de todo es la Virgen del Rocío. Habla de nuevos proyectos para celebrar el centenario de la coronación canónica. Resalta cuestiones tan importantes como los accesos a la aldea como una garantía para la seguridad de los romeros. Considera que hace falta habilitar nuevas áreas de pernocta y sesteo en el Espacio Natural de Doñana.

-Una nueva romería, ¿cuáles son los desafíos organizativos que entraña la edición de este año?

-No se presentan para esta romería nuevos desafíos más allá de los habituales que se ponen de manifiesto todos los años, como son la necesidad de nuevos caminos y lugares de acampadas para las hermandades.

-¿Cómo superaron las vicisitudes generadas el año pasado por el temporal de lluvia?

-Fue gracias al esfuerzo y el testimonio que dieron todas las hermandades y las administraciones públicas que componen el Plan Romero. Ellas dieron un ejemplo de solidaridad, de ayuda mutua que hizo posible que todo saliera bien, aun reconociendo que se produjeron fallos e insuficiencias, puesto que hubo que improvisar y cambiar en una semana las previsiones en las que se había trabajado durante meses. Pero tenemos que quedarnos con una perspectiva general, en la que gracias a Dios y a la Virgen no tuvimos que lamentar ninguna desgracia.

-¿Los rocieros dieron un ejemplo de fe al mundo, demostrando que El Rocío y todo lo que representa está muy por encima de la fiesta?

-Efectivamente, sobre todo por lo ocurrido el año pasado. Yo me quedaría con el ejemplar testimonio de fe y devoción auténtica a la Virgen que dieron todas las hermandades, asumiendo sacrificios y esfuerzos enormes, movidos sólo por el encuentro que nos esperaba con Ella, Nuestra Madre del Rocío, en Pentecostés.

-¿Cuándo veremos a Almonte transitando por el camino de los Tarajales?

-El año pasado recuperamos este viejo camino por el que ya transitan catorce hermandades, pero no está pensado para que necesariamente nuestra hermandad tenga que coger por él. Lo importante era recuperarlo, volviendo a tener los dos caminos, con los que siempre contó Almonte para ir a El Rocío.

-Después de muchos años, una mujer aspiró a la candidatura de hermano mayor, ¿por qué cree que son tan pocas las que dan el paso?

-Bueno, creo recordar que hemos tenido ya cuatro hermanas mayores, y otras mujeres fueron también candidatas a ese cargo, como este año volvió a ocurrir. En nuestra hermandad, la igualdad entre hermanos y hermanas es absoluta, y es algo que está plenamente asumido por todos. Las hermanas tienen los mismos derechos que los hermanos, pueden optar en igualdad de condiciones a cualquier cargo en la hermandad. Actualmente hay seis mujeres en la junta de gobierno.

-Finalmente los nuevos accesos de la carretera de circunvalación estarán operativos antes de la romería, ¿cree que se mitigarán los atascos?

-Creo que esos nuevos accesos eran algo muy necesario, no sólo pensando en la romería, sino durante todo el año. Más allá del problema de los atascos, los nuevos accesos serán una garantía para la seguridad de las personas, de los residentes y de los peregrinos a la aldea, pues tendrán tres vías alternativas de entrada a El Rocío, frente a la única actualmente existente.

-¿Solventa esta infraestructura los problemas de acceso que ocasionará la demolición del Puente de la Canariega?

-Creo que son cosas distintas. El puente de la Canariega todavía no se ha demolido, y estamos trabajando, con la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, el Espacio Natural de Doñana y la Confederación Hidrográfica, para que pueda haber una alternativa al mismo, mejorando el vado y la exclusa que existe a su derecha. La pretensión es que se eleve y ensanche lo suficiente hasta casi convertirlo en un nuevo puente, por el que entrarían al Rocío todas las hermandades de Cádiz, con sus carretas y vehículos de acompañamiento. Este proyecto va por buen camino y creo que podrá ser una realidad el año que viene.

-¿Cómo está preparando la Hermandad el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío?

-Ya hemos realizado algunas actividades relacionadas con el centenario, como el ciclo de conferencias que organizamos con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Muñoz y Pabón, el principal impulsor de la coronación; o reeditando su conocida obra La Blanca Paloma, que es la crónica que dejó el canónigo hinojero sobre tan importante acontecimiento. El centenario se celebrará en el año 2019, por lo que quedan dos años, aun así prepararemos actividades formativas, exposiciones, publicaciones, reforzaremos nuestra obra social y lógicamente con los actos y cultos extraordinarios que conmemorarán los cien años transcurridos desde que tuviera lugar la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Es probable también que tenga lugar una procesión extraordinaria de la Virgen, pues observamos que sería algo deseado por el pueblo de Almonte y por toda la familia rociera, pero todavía no hay nada decidido al respecto.

-Valverde del Camino ha propuesto que las hermandades sufraguen una nueva corona como regalo del centenario, ¿cómo valora este gesto?

-De manera positiva. Es una muestra de generosidad que permitirá a todas las hermandades participar, cada una libremente y en la medida de sus posibilidades, en ese proyecto. Eran muchas las hermandades que se habían dirigido a nosotros pidiendo orientación, pues casi todas querían hacer un regalo a la Virgen con motivo de la coronación. Creo que tiene mucho más sentido que se unan todas en este proyecto, ofreciendo un regalo conjunto en vez de que cada una haga su propio obsequio por separado.

-¿Entiende el enfado de las filiales por la anunciada subida de tasas por la ocupación de los espacios públicos propuesta por el Ayuntamiento?

- Claro que lo entiendo. El enfado estaba plenamente justificado por lo desproporcionado de la medida. Afortunadamente el Ayuntamiento de Almonte, en una decisión que le honra, supo escuchar y entender nuestras alegaciones y rectificó a tiempo, renunciando y dejando sin efecto la medida que de forma provisional habían propuesto.

-¿Qué opinión le merece el intento de las administraciones locales por sacar réditos económicos a esta expresión de fe?

-Me parece muy mal y supone una grave injusticia y desconocimiento de lo que son las hermandades del Rocío, entidades sin ánimo de lucro que dedican sus escasos recursos a ayudar a los necesitados y a dar culto a la Virgen del Rocío.

-Puente Genil ha pedido que se habiliten en el Espacio Natural de Doñana nuevas áreas de pernocta y sesteo para las hermandades del camino de Sevilla. ¿Es viable esta demanda?

-Eso lo hemos pedido desde la Hermandad Matriz desde hace no pocos años. Es algo muy necesario y uno de los retos importantes que ha de afrontar el Rocío más pronto que tarde, con las administraciones competentes y especialmente el Espacio Natural de Doñana. El camino de Sevilla está completamente saturado. Por él transitan alrededor de 70 hermandades, por lo que hace falta habilitar nuevos caminos o recuperar los viejos por los que en el pasado venían las hermandades. Al mismo tiempo, hacen falta nuevos espacios para su descanso, el sesteo y la pernocta. Han de ser fincas de titularidad pública, dado que actualmente desde Sevilla al Rocío sólo hay dos lugares de asentamiento de hermandades, ambos de propiedad privada. Tal situación es absolutamente insuficiente, no es lógica y supone un riesgo para las hermandades y sus peregrinos, que literalmente no caben en los escasos espacios que tienen para acampar.

-¿Cree necesario que las filiales lleven a cabo campañas para concienciar a sus hermanos del cuidado de los parajes públicos?

-Las hermandades están todas muy concienciadas en ese sentido gracias a la labor que venimos haciendo desde hace años. Nosotros somos los primeros interesados en conservar el entorno que nos rodea, por el que siempre hemos venido al Rocío, para que nuestros hijos y las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de esos espacios maravillosos y privilegiados por la naturaleza. No obstante, siempre hay que seguir insistiendo.

-Este año se incorporan como filiales Cartaya y La Carolina. ¿Por qué este proceso se sigue realizando con cuenta gotas?

-No diría que sea un proceso a cuenta gotas. Desde hace muchos años el número de hermandades que se admiten como filial para cada romería es el mismo. Se trata de una responsabilidad muy grande que recae sobre la Hermandad Matriz el decidir cuáles, de entre las hermandades que cumplen los requisitos objetivos establecidos en nuestras reglas, están en las mejores condiciones para recibir el título de filial y cumplir con las obligaciones y compromisos que ello conlleva. La admisión de nuevas filiales es algo que afecta a la propia organización de la romería, a la celebración de sus actos principales, que tienen que adaptarse para acoger a las nuevas hermandades, lo cual nos obliga siempre a la prudencia y a la responsabilidad.

-¿En qué proyectos sociales se encuentra colaborando actualmente la hermandad?

-Colaboramos con prácticamente todas las asociaciones sociales del pueblo de Almonte, como el Centro Madre de Dios, el Pastorcito… con ayudas económicas mensuales. Con otras entidades provinciales como el Centro Naim o el Hogar Oasis; así como ayudas al tercer mundo, colaborando con diversos proyectos que nos llegan. Además, mantenemos un programa de visita a los enfermos y mayores de nuestro pueblo y trabajamos en la pastoral penitenciaria, visitando a los internos de la prisión provincial… Pero, sobre todo, ayudamos con entrega de alimentos, ropa y medicinas a numerosas personas particulares y familias que se encuentran en situación de grave necesidad.

-En 2019 finaliza su etapa como presidente de la Matriz, ¿cómo está viviendo estos años?

- Son unos años maravillosos por los que sólo puedo dar gracias a Dios y a la Virgen por las muchas experiencias que me ha permitido conocer y protagonizar desde la presidencia de la Hermandad Matriz. Es cierto que son años también de un trabajo muy intenso de mucha responsabilidad, pero siempre he sentido la ayuda de la Virgen y de las magníficas personas que me han acompañado en la junta de gobierno. Y también he podido contar con la comprensión y el apoyo de mi familia, lo que en este caso es siempre algo fundamental. Gracias a ello pudimos afrontar la celebración del bicentenario del Rocío Chico, con una procesión extraordinaria de la Virgen que fue algo único y maravilloso; la Venida de 2012; o el primer año Jubilar del Rocío. En la romería tomamos unas decisiones que eran fundamentales para el futuro del Rocío, como el adelanto al viernes del comienzo de la romería con la presentación de hermandades; la nueva ordenación de los simpecados en la Procesión de la Virgen; o algún cambio en el propio paso de la Virgen, como el alargamiento de sus carruchas, lo que se ha mostrado como algo que ha ayudado mucho a la procesión. Establecimos, con la colaboración del párroco de Almonte y rector del santuario, la celebración de la Eucaristía y confesiones diarias en el santuario, o el rosario de los sábados por la tarde, con la participación de los simpecados de las hermandades que acuden cada semana a su peregrinación extraordinaria. De todas formas, todavía nos queda por delante mucho tiempo, la organización de tres romerías y la celebración del centenario de la coronación de la Virgen, con lo que espero seguir contando con todas esas ayudas a las que antes me refería.

-¿Qué proyecto le gustaría ver finalizado antes de ceder el testigo a otro hermano?

-Sólo le pido a la Virgen que me siga dando salud y fuerzas para afrontar la responsabilidad que supone ser presidente de la Hermandad Matriz, así como las exigencias del día a día de esta hermandad. Si tuviera que señalar alguna cosa como más destacada en los años que nos quedan, quizás sea la celebración del centenario de la coronación canónica de la Virgen y la preparación de la Venida de 2019, lo que tendrá mayor repercusión y lo que va a exigir máximo trabajo. Espero que todo salga como deseamos, siempre a mayor gloria de la Virgen del Rocío.