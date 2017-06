"Voy a vivir una ilusión que tengo desde pequeño"

Cuando habla del Rocío a José María Acosta, hermano mayor de la Hermandad Matriz de Almonte, le surge ese brillo en la mirada que delata la ilusión e intensidad con la que vive estos momentos que preceden a la Romería de Pentecostés. El Domingo de Resurrección en que fue elegido para representar a su Hermandad Matriz de El Rocío de Almonte cumplió un sueño infantil y que se materializó el día en que su Simpecado, que condensa la devoción de todo un pueblo en su Patrona, iniciara la singladura que le llevaría a postrarse frente a la Señora.

-¿Qué le llevó a presentar su candidatura como hermano mayor?

-Como rociero era un sueño, una ilusión que tenía desde pequeño. Con los años iba tomando fuerza hasta que sentí que estaba preparado para presentarme y representar a mi pueblo en nuestra romería. Y así lo hice.

-¿Qué elementos personales y familiares han de darse para dar un paso de este tipo?

-Ante todo tienes que verte tú con la capacidad y la responsabilidad que dicho cargo conlleva. Pero, además, tienes que estar arropado por tus familiares y amigos; tener estabilidad emocional, familiar y personal en todos los aspectos, porque en este tiempo tienes que darlo todo para que todo salga como el pueblo se merece.

-¿Cómo vivió la noche de los comicios en los que resultó elegido?

-Como es lógico, al principio los nervios afloraban con facilidad. Conforme avanzaba la noche fui sintiendo el apoyo de la gente y me tranquilicé. Finalmente, el resultado así me lo demostró. Pero esa incertidumbre estuvo ahí hasta el último momento, eso es indudable. El momento que nunca olvidaré fue cuando el presidente de nuestra Hermandad, Juan Ignacio Reales, me proclamó hermano mayor de Almonte. En ese momento la alegría y la emoción se apoderaron de mí.

-¿Por qué son menos las mujeres que dan el paso de representar a la Hermandad?

-El sentimiento rociero no distingue entre hombres y mujeres. Desde 1995, quien tiene esa ilusión y se siente preparado o preparada no necesita más para presentarse. Y como muestra, este año ha habido junto a mí una candidata, una mujer.

-¿Es necesario tener cierta solvencia económica para poder ser hermano mayor?

-Creo que ese tema es absolutamente secundario en la decisión de presentarse a hermano mayor de la Matriz de Almonte.

-¿Qué consejo le han dado quienes le anteceden en el cargo?

-Como he tenido la suerte de estar muy implicado en la romería de dos hermanos mayores, esos consejos han sido más bien experiencia vivida y compartida con ellos. Además, he conversado con otros hermanos mayores que me han brindado su experiencia. Pero lo que destaco es el consejo de vivir desde el primer día con ilusión y disfrutando cada detalle y cada acto.

-¿De cuándo datan sus primeros recuerdos como rociero?

-Desde pequeñito he ido al Rocío con mi familia. Hemos ido en remolques, en caseta… Hasta que con los años mis padres tuvieron una casa y allí continuamos los siguientes años. Con ellos aprendí a sentir la romería y a la Virgen del Rocío.

-¿Qué vivencias han quedado marcadas a fuego en su retina?

-Sin duda la experiencia que más me ha marcado como almonteño fue la primera vez que me metí debajo de su paso, con la ayuda de un familiar. Y desde esa fecha, ya todos los años he estado acompañándola.

-El año pasado fue un camino difícil en el que los rocieros dieron ejemplo de fe. ¿Cómo lo vivió usted?

-Lo viví como todos los rocieros, sufriendo por las inclemencias del tiempo que padecían los que venían por los caminos, pero con la tranquilidad de la excelente organización que tiene la romería, lo que permitió salvar las dificultades para que todos los romeros llegaran bien hasta su destino. Particularmente hice el camino como siempre: con mi Hermandad; mientras que la romería la pasé junto a mi reunión, como llevo haciendo los últimos 25 años. -Aún así hay gente que tiene una realidad distorsionada de lo que es la Romería del Rocío. ¿Por qué cree que esto sigue siendo así?

-A muchas de esas personas que creen que la realidad de la romería es otra, quizá el Rocío del año pasado sirva para demostrarles cuál es la verdadera razón que nos mueve, que ni viento ni marea nos impide llegar a verla.

-Se acerca el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío, ¿cómo espera que se celebren estos fastos?

-Ese será un momento histórico en el mundo rociero. Por la importancia que tiene sé que la junta de gobierno de la Hermandad Matriz ya está trabajando en ello. Y estoy seguro que lo planificarán de la manera más acertada, para que tenga la repercusión y el protagonismo que la Virgen del Rocío merece. -¿Cómo vivirá estos días de romería? -Los viviré intensamente, como lo estoy haciendo ya, junto a mi familia y amigos. Lógicamente estaré totalmente dedicado a participar en los actos que me corresponde y a recibir en la casa hermandad a todos los almonteños y amigos que nos visiten. Pero, sobre todo, vamos a disfrutarlo mucho, estoy convencido de ello.

- ¿Si no pudiera realizar el camino con su hermandad, con qué filial le gustaría vivir la romería? -La verdad es que eso es algo que nunca me he planteado. El camino siempre lo he hecho con Almonte y así intentaré que sea cada año. Pero si me surgiera la oportunidad de vivirla con alguna filial, con cualquiera de ellas seguro que viviría buenos momentos.