La Hermandad Matriz reclama nuevas rutas para el camino rociero

La Hermandad Matriz del Rocío presentó ayer en su sede almonteña la última hora de la próxima Romería de Pentecostés, que arrancará en Huelva el próximo 29 de mayo con las salida de Ayamonte e Isla Cristina.

En la rueda de prensa su presidente, Juan Ignacio Reales, desgranó las novedades de la cita mariana y aprovechó la oportunidad para reclamar públicamente a los directores del Parque Nacional de Doñana y del Espacio Natural la apertura de nuevos senderos alternativos por los que puedan transitar la cerca de setenta hermandades que hacen uso del camino de Sevilla.

La presentación de las hermandades filiales comenzará de nuevo el viernes

Acompañado del secretario de Prensa, Antonio Mondaca, y el responsable de Formación, José Miguel Saavedra, el representante de la institución rociera reconoció, no obstante, el buen estado de los caminos gracias a la labor de las distintas administraciones y la ausencia de temporales e inclemencias meteorológicas durante el periodo primaveral. El camino de Los Tarajales, que precisamente el año pasado jugó un papel capital a la hora de que las filiales sevillanas pudieran completar su peregrinación, servirá este año para descongestionar el de Los Llanos, distribuyéndose por cada uno de estas vías de arena las cerca de treinta hermandades que cruzan por Almonte.

La otra cara de la moneda la representa la "saturación" que sufre el camino de Sevilla. Para corregir esta situación Reales reclamó la puesta en servicio de nuevos itinerarios o la recuperación de vías "históricas", así como la disposición de parcelas públicas para la pernocta y sesteo. En concreto, actualmente los romeros sevillanos utilizan para estos menesteres una finca propiedad de la Hermandad de Triana y otra de la Familia Noguera, con quienes existe un convenio para su uso durante los días de romería.

A pregunta de los periodistas, Reales añadió que las alternativas que se barajan y que podrían corregir esta situación sería la recuperación de un camino a la altura de Lebrija que bordea el muro de la marisma y que acortaría en varios kilómetros la distancia hasta llegar a la Ermita. Según la dirección del Parque, esta petición no fue atendida porque los últimos cuatro kilómetros discurren por una zona "medioambientalmente sensible". Sin embargo, para el presidente el tránsito de peregrinos no ocasionaría perjuicio alguno dado que la vía está "abierta al público" y diariamente transitan por la misma "muchos vehículos". De ahí que mantenga que los romeros podrían hacer lo propio con todas las cautelas y medidas profilácticas en materia medioambiental.

En cuanto a los cultos, el máximo responsable de la Hermandad explicó que la presentación de las filiales frente a la Pastora comenzará el viernes a las seis de la tarde, tras consolidarse y mostrarse como un acierto el adelantamiento a la jornada para hacer más escalonada la llegada de los 119 filiales. La primera en presentarse este año será Valencina de la Concepción, ya que las dos que se incorporan a la familia rociera, Cartaya y La Carolina, harán su entrada acompañadas de sus madrinas: Ayamonte y Jaén. Este año, en conmemoración del septuagésimo quinto aniversario, Lucena del Puerto realizará su presentación con Huelva, madrina en su bautismo rociero.

Siguiendo con los cultos religiosos, el presidente de la Matriz avanzó que, como viene siendo habitual, el obispo de Huelva será el encargado de celebrar la Misa de Pentecostés que preludiará el salto a las rejas. En la eucaristía la música la pondrán las corales de Santa María de la Rábida de Huelva y su homónima de la Virgen del Valle de Hinojos, grupo de profesionales altamente contrastados que, además, se encuentran trabajando en la "adaptación" de su repertorio para imprimirle ese aroma rociero acorde a la liturgia en la que participarán.

En cuanto al Rosario, la música vendrá de la mano del Coro de la Hermandad del Rocío de La Puebla del Río.

El acto central será, como no podía ser de otra manera, la procesión de la Señora por la aldea. Reales destacó que tras el salto a la reja su desarrollo "escapa a la organización de la junta de gobierno", al ser los almonteños quienes tienen "el honor y la responsabilidad" de llevar sobre sus hombros a una imagen que concita en fervor de millones de personas en el planeta.

La Virgen permanece desde la pasada semana entronizada en su paso, tras abandonar su camarín y ser ataviada con el conocido traje de los Apóstoles y con el rostrillo de Muñoz y Pabón y la toquilla diseñada por Joaquín Castilla.

En otro orden de cosas, la Hermandad recordó la reedición en papel de la crónica de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío en 1919 realizada por Muñoz y Pavón.

El Hermandad Matriz del Rocío de Almonte se congratuló de la apertura de los nuevos accesos a la aldea que ya están en servicio y que mejorarán la circulación y seguridad de todos los vehículos que accedan a la aldea. Su presidente, Juan Ignacio Reales, destacó que esta infraestructura, que ha contado con un presupuesto cercano a los 1.100.000 euros, beneficiará a los "cuatro millones" de peregrinos que anualmente acuden a la aldea. "Los tres accesos al núcleo marismeño" corrigen los problemas ocasionados por la construcción de la carretera de circunvalación A-483 que dejó un único acceso de entrada y salida a la aldea. Reales recordó además que tras el periodo veraniego se construirá un paso para que entren las hermandades llegadas desde Cádiz. Será una vez se proceda a la eliminación del vetusto Puente de la Canaliega.