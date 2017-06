Almonte cifra en un 10% más el número de personas en la romería

La movilidad también se vio favorecida por el transporte público porque cada hora salían autobuses desde Almonte a El Rocío. A pesar de que aún no se han concretado cifras oficiales, en romerías anteriores se registraron entre 40.000 y 50.000 usuarios. En consecuencia, aplicando los parámetros anteriores, el Ayuntamiento da por bueno el incremento del 10%, lo que implica que hasta 55.000 personas podrían haber utilizado esta alternativa de transporte.

Un Rocío libre de 'reggaeton'

El Ayuntamiento de Almonte destaca que este año se logró erradicar la venta ambulante en el interior urbano de las arenas almonteñas. Para ello se puso especial celo en controlar esta práctica y la Policía Local "desempeñó una encomiable labor para ejecutar estas directrices en pos de garantizar el descanso de los romeros en horas que pudieran resultar intempestivas". Donde no fue necesario aplicar sanciones ni la intervención de la Policía ha sido a la hora de cumplir el bando municipa, en el que se prohibía de manera taxativa la música que no se plegase a "los bailes y cantes tradicionales", quedando las sevillanas, rumbas, flamenco y el fandango como los protagonista del hilo musical de bares, comercios y hermandades. La alcaldesa, Rocío Espinosa, reconoce que a pesar del eco mediático que el bando municipal tuvo este año por estas medidas coercitivas, lo cierto es que la aplicación de esta restricciones se lleva a efecto desde hace "muchos años". A pesar de todo, en esta Romería no hubo que sancionar a nadie por pinchar el tan de moda reggaeton.