Hay vida para el Atlético Onubense

El Atlético Onubense lo volvió a hacer. Los pupilos de Jesús Vázquez volvieron a ganar, y eso que antes del primer cuarto de hora de partido, el primer filial del Decano se quedaba con diez por la expulsión del juvenil Antonio Ponce.

La segunda finalísima del Atlético Onubense, cayó de nuevo del lado de los albiazules. Un partido que se antojaba duro, pero la fe de este grupo mueve montañas. Jesús Vázquez ya advirtió que los suyos viajaban a Espiel con una única premisa: "Solo pensamos en ganar mañana. No hay más", y así fue. De las cuatro finales que le quedaban al Atlético Onubense en las cuatro últimas jornadas del campeonato, debiendo ganar todas ellas, suma dos victorias. Colocándose a tan sólo un punto de la zona de salvación, la cual marca el Atlético Espeleño, conjunto al que ha sido capaz de doblegar por 1-2.

Salía el Atlético Onubense con una gran noticia, y es que Misffut y Víctor Barroso, llegaron en el mejor momento para lograr la heroica y así fue. Aunque los inicios del partido no fueron muy esperanzadores, debido a la expulsión del juvenil Ponce. Los de Jesús Vázquez no se arrugaron y lograron ponerse por delante al borde del descanso con un gol de Rafa Navarro. Se ponían las cosas muy de cara, pero no había que confiarse y menos con diez en el césped.

La segunda mitad tuvo un final de infarto. El conjunto de Rafa Navarro buscó el empate y no fue hasta diez minutos antes del final de encuentro cuando les llegó. Fue Mario Ruiz quién se encargó de colar el cuero al fondo de las mallas de la meta de Vichi, gracias a una falta directa muy bien tirada. A partir de ahí, el conjunto de Jesús Vázquez tenía pie y medio en División de Honor, debido al resultado del Guadalcacín, que ganaba su partido por 2-0. El filial del Decano tiró de esa casta y coraje que, a pesar de los resultados, ha sabido demostrar durante toda la temporada. Víctor Barroso llegó desde el primer equipo para ayudar a los suyos en una situación de urgencia y vaya si lo hizo. A falta de 5 minutos para el final, sacó su calidad d relucir y anotó el tanto de la victoria.

Una explosión de alegría el primer filial del Decano que se sitúa al club recreativista a las puertas de salir de la zona roja. Restan dos finales más, Los Barrios y CD Guadalcacín, y ambas se disputarán a vida o muerte con dos equipos que se juegan el todo por el todo. Quien falle, estará abocado al descenso, quien gane, tocará la gloria. Todo en 180 minutos de infarto de aquí a final de liga.