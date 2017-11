Otra vez profeta en su tierra

Profeta en su tierra. El atleta lepero José Manuel Cortés Medina se proclamó vencedor del XIX Cross Popular Nuestra Señora Ermita de la Bella - XI Cross Corto Memorial Gabriel Huerga celebrado el sábado. En la categoría femenina ganó la portuguesa Margarida Roxo.

La prueba, organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Lepe y el CA Ciudad de Lepe dio el pistoletazo de salida al Circuito Provincial de Carreras de Campo a Través Diputación de Huelva y se desarrolló en el recinto romero de la ermita de la Bella. Acabaron las carreras 227 participantes.

El mediofondista José Manuel Cortés (Ciudad de Lepe), con mucha autoridad una vez más se adjudicó el cross de su pueblo al completar en un tiempo de 20.21 los 6.450 metros del recorrido. La segunda plaza fue para su paisano juvenil Alberto Muriel Martín (Cueva de Nerja-UMA), que llegó a la meta en 21.29. Tercero fue Santiago Javier Muros Ramírez (Navas Team), que lo hizo en 21.31.

En féminas sobre 4.000 metros de distancia fue primera en 18.16 la juvenil lusitana Margarida Roxo (Sâo Francisco), seguida en 18.26 de Ana Vázquez Díaz (Tercer Tiempo) y en 19.32 por la veterana Ángela Gázquez García.

Por categorías los podios se formaron en prebenjamín por Álvaro Hernández, Izán Puerto y Rodrigo Pérez; y Adela Pérez, Claudia Ruiz y María Villegas. En benjamín por Héctor Arbeló, Cristian Lagarejo y Mario Gil; y Gabriela Rodríguez, Rocío Flores y Claudia Lorca. En alevín Álvaro Santana, Javier Rodríguez y Gabriel Acosta; y Manuela Camacho, Evelyn Rodríguez y Estela Morales. En infantil Andrés Guerrero, el lusitano Tiago Santos y Juan Peréz; y Cristina Jiménez-Orta, Julia Camacho e Isabel Pérez. En cadete Ricardo Corazón, Víctor Rodríguez y José Pereda; y Marta Corazón, Mayte Jiménez-Orta y Teresa Martín. En juvenil Alberto Muriel, José Manuel Borrero Castillo (C. de Lepe) y el luso Rodrigo Mestre (Sâo Francisco); y su compatriota Margarida Roxo, Lucía Cepeda González (C. Lepe) y Julia Recio Villalba (C. Lepe). En júnior Mahmud Abnu Hamadi (Nerja) y Alejandro Bayón López (Atletismo Bollullos). En sénior José Manuel Cortés, Santiago Javier Muros y Daniel Ramos Luna (Nerja); y Ana Vázquez, María del Pilar Gálvez Prieo (Conistorsis) y Rocío Ramírez Canela. En veterano A por Manuel Jesús Cano Rosado (Atl. Bollullos), Iván Prieto González (Punta Umbría) y Antonio Caro González (Arcoíris); y Beatriz Mota Lodeiro (Tercer Tiempo) y Araceli Sancho Acuñas. En veterano B por José Antonio Franco Ortiz (C. Lepe), David Torres Quintero (C. Lepe) y Óscar Manuel García Murcia (Arcoíris); y Ángela Gázquez, Monserrat Revuelta Oria (C. Lepe) y Antonia María Alba Manzanares (Funcional Fitness Huelva). En veterano C por Joâo Manuel Lourenço Marques (Beja), José Joaquín Delgado Cabrera (Conistorsis) y Antonio Franco Martín (Playas de Lepe); y Paqui Herrera Vílchez (C. Lepe), Mari Carmen Gómez Cristo (Conistorsis) y Otilia Strat (C. Lepe). En veterano D por Julio Fernández González (Ayamonte), Ildefonso Millán Huelva (Correcaminos La Palma) y Alexis Carrellán Cano (Tempo Mínimo); y Manuela Castro Posadas (Universo Sevilla).

El CA Ciudad de Lepe logró por equipos el Premio Gabriel Huerga masculino y femenino.