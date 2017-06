"Me ven como un ganador obsesivo y no lo soy"

En un barco que navega por el Sena e instantes después de soltar la Copa de los Mosqueteros, Rafael Nadal se atusa el pelo y mira al pasado, al futuro y al presente. Es decir, a las dudas y las lesiones de los últimos años, el décimo Roland Garros que acaba de conquistar y al número uno, a Roger Federer y a Wimbledon. "Siempre he tenido la motivación para seguir", destaca el balear, de 31 años y campeón de 15 Grand Slam, tras una noche larga en París.

-¿Se duerme bien al lado de la copa?

-Dormí poco, la verdad, pero no por la fiesta. Estaba tan cansado que no estuve mucho tiempo de celebración. Me acosté a los 04:00 y me desperté a las 07:00.

-¿Ha recibido alguna felicitación especial?

-No tengo ni idea, porque tuve un problema con el teléfono hace dos semanas y perdí todos los contactos, por lo que no sé de quiénes son todos los mensajes que he recibido.

-¿Gustavo Kuerten dijo el otro día que usted es un extraterrestre. ¿Se considera humano?

-Lo soy, no es que me lo considere. He hecho algo que era difícil de imaginar. Lo hice desde la ilusión y el entrenamiento diarios, levantándome cada día con la motivación para ir a entrenar. Ya había conseguido nueve títulos y llegar a una cifra como diez en París es muy especial, pero en general no soy más especial hoy que ayer. Soy igual, simplemente he conseguido una victoria más.

-¿Se le hicieron largos los tres años sin ganar un Grand Slam?

-Sí, pero no por no ganar. La gente a mí me ve como un ganador obsesivo y no lo soy. Lo que se me hizo largo es que no pude competir durante muchos meses de estos dos o tres años. Es muy difícil encadenar buen juego cuando uno tiene tantos parones. Son muchos golpes que te vas llevando durante la carrera y al final es normal que esto te desestabilice un poco, pero siempre he tenido la motivación para seguir.

-¿Es considerado una leyenda y sigue en activo. ¿Cómo lo lleva?

-Con total normalidad. Todos los elogios son más que bienvenidos, igual que cuando pueda haber críticas. Más o menos lo acepté todo, siempre que sean críticas dentro del respeto. Soy muy consciente de que mi carrera, hasta el día de hoy, es especial, pero a los 31 años no voy a creerme algo diferente de lo que he creído toda mi vida. Todo lo que he tenido la suerte de vivir es pasajero. Al final, dentro de unos años no muy lejanos, seré un ciudadano más. Así que mejor no subirse muy arriba porque la caída luego es más grande. He intentado siempre estar al nivel del mar.

-¿Qué ve ahora cuando mira al futuro? ¿Alcanzar los 18 Grand Slam de Roger Federer?

-Ni hace seis meses estaba tan acabado ni ahora soy tan... Las cosas van sucediendo. Soy una persona estable e intento asumir las cosas desde la normalidad. Sin grandes alardes ni grandes dramas. Sigo adelante desde esa perspectiva, que es la que a mí me funciona. Ahora pienso en llegar a Wimbledon de la mejor manera posible. No pienso en cosas tan largas o tan complicadas como superar a Federer, porque ahora mismo pues estoy lejos. Para mí es una gran inyección de energía positiva este título, que confirma el buen trabajo de estos meses. Mi ilusión, más que llegar a Federer o el número uno, es continuar jugando y ojalá pueda seguir haciéndolo con salud.

-¿Pero se ve superándolo?

-Si me lo preguntas ahora mismo, no. No me lo planteo.

-¿Después de los últimos años, ¿qué significa que Nada y Federer estén luchando por los grandes títulos?

-Ha sido un comienzo de año muy, muy bueno por parte de los dos y vamos a ver qué ocurre de aquí hacia adelante. Estoy seguro de que Andy (Murray) y Novak (Djokovic) van a recuperar el nivel. Va a ser una segunda parte del año interesante y bonita.

-¿De qué se siente más orgulloso, de sus logros o de su capacidad de superación frente a las lesiones?

-Cuando uno viene de momentos más difíciles, como lesiones, que he pasado bastantes en mi carrera, sabes lo que cuesta recuperarse. El problema cuando te lesionas no es perderte un torneo, el problema es todo lo que conlleva, empezar de cero y tener dolores por todos lados. Al final nuestro cuerpo, por mucho que esté acostumbrado a moverse, cuando se para es un vuelta a empezar. Es un esfuerzo mucho más grande salir adelante.

-¿Se planteaba una carrera tan larga cuando tenía 22 años?

-Con 22 años ya llevaba muchos años en el circuito. Siempre pensé que no llegaría a los 31 jugando y compitiendo por mi problema del pie. En 2005 me destrocé el pie en la final de Madrid y ahí comenzaron mis problemas. En aquel momento los médicos no sabían si iba a poder continuar jugando. Ésa es la verdad sin añadir ninguna película. No soy muy peliculero.

-Toni Nadal decía que antes era un jugador más físico y ahora más maduro. ¿Se considera mejor tenista que antes?

-Si nos ponemos vídeos de mi nivel de 2013, cuando gané el US Open, Montreal y Cincinnati, veremos que era un jugador físico. Si nos ponemos mi juego en 2008, en los Juegos Olímpicos, en Wimbledon o aquí mismo, jugaba con más intensidad, porque la tenía, pero con intensidad no se gana todo lo que gané en aquel momento. La realidad es que cuando uno pierde cosas y quiere seguir siendo competitivo tiene que incorporar otras. Mi servicio y mi revés son mejores y el entendimiento del juego, también. El físico es peor que antes, pero sigue siendo bueno. Claro que hay una evolución, pero no me considero mejor que antes. No sé si el Nadal de ahora ganaría al de 2008.

-¿Qué siente tras la ceremonia del domingo en Roland Garros?

-Han apreciado todo lo que he hecho aquí y para mí es algo emocionante sentir el cariño del público en el lugar más importante de mi carrera. El cariño de la organización y de la gente que trabaja siempre lo he sentido y me siento como en casa. Con el público en los inicios costó un poco más, pero desde hace años siento mucho cariño. El homenaje del domingo fue muy emotivo. Juntando todo, ha sido un Roland Garros memorable. Mejor, imposible.

-Federer se saltó toda la gira de arcilla. ¿Se plantea algo similar a los 31 años?

-Lo que ha hecho Federer es arriesgado. Le puede salir muy bien, porque lleva una línea fantástica de juego y porque tiene un nivel altísimo, pero tampoco es fiesta cada semana. Cuando uno deja de jugar tres meses no es tan fácil recuperar el ritmo. A él le irá bien, porque tiene dos torneos antes de Wimbledon y porque cuenta con un talento enorme para poder hacerlo, pero es arriesgado. No es mi línea: tener parones y no forzar la máquina sí, pero parones de este calibre no serían buenos para mi cuerpo.

-Si le preguntan como aficionado quien es el mejor deportista español de toda la historia, ¿qué contesta?

-No voy a contestar a eso. No lo sé. Tenemos diferentes deportistas que en sus disciplinas han hecho cosas especiales. En el golf Severiano marcó una época. Miguel Indurain, también; Pau Gasol ha ganado dos anillos. Son cosas que no había hecho nadie, como Fernando Alonso. Todos los que han hecho cosas por primera vez tienen un valor muy grande.

Nadal posa con su trofeo en un barco por el Sena con la Torre Eiffel al fondo.