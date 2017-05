El último asalto madridista

Con la ilusión de lograr su primer título de Liga desde 2012, el Real Madrid afronta hoy el último asalto de un largo y disputadísimo torneo que, salvo gran sorpresa, lo proclamará como nuevo campeón.

Apenas un empate en casa del enrachado Málaga le basta a los hombres dirigidos por Zinedine Zidane para cantar el alirón, conquistar su segunda Liga en lo que va de década y evitar que el Barcelona revalide título.

Con tres puntos menos que los blancos (90), los azulgrana necesitan una derrota del Madrid y un triunfo propio frente al Eibar para reproducir en el Camp Nou la fiesta de las recordadas Ligas de Tenerife.

Se iniciaba la década del 90 del siglo pasado y, por dos temporadas consecutivas, las radios y televisiones retransmitieron cómo el Dream Team dirigido por el mítico Johan Cruyff se proclamaba campeón en el último suspiro por la inesperada caída del Madrid en el feudo del Tenerife.

Un cuarto de siglo después, Zidane no quiere que la historia se repita en Málaga. Con su mesura y su gestión del equipo, el técnico francés ha colocado a los suyos a un paso de conquistar su trigésimo tercera Liga.

"La clave ha sido que todos los jugadores de esta plantilla, que es un espectáculo, han sentido que son importantes", afirmó el entrenador blanco, que viajará con todo el plantel a la Costa del Sol.

"Los que han jugado menos lo han hecho igual de bien que los que han jugado más. Y ahora llegamos bien de ánimo y físicamente de puta madre", prosiguió el francés, antes de recordar: "Pero yo no he ganado la Liga aún. Estamos en ello, nos falta un partido y vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo".

Pese al dulce momento que atraviesa Cristiano Ronaldo y el buen rendimiento general del equipo, Zidane intuye que costará, y que el Málaga, que ha sumado 13 de los últimos 15 puntos posibles, hará todo lo que esté en su mano para acabar con las suspicacias suscitadas por las palabras de su entrenador, el ex madridista Míchel.

"Nadie insinúa nada, sólo se sacan frases de contexto. El fútbol dice que va a venir un equipo con ventaja sustancial para ganar el título, pero delante tendrán a otro que ha estado a un gran nivel en estas últimas semanas. El Madrid es un gran equipo y el Málaga lo está siendo. Eso es fútbol y lo demás es espectáculo", zanjó el preparador malaguista.

Su manifiesta preferencia por que el Madrid gane la Liga alimenta especulaciones sobre la competitividad de su equipo desde hace semanas. Pero Luis Enrique, que entrena al Barcelona y fue compañero suyo en el Madrid, ni las contempla. La profesionalidad de Míchel y de los futbolistas del Málaga no se cuestiona entre los azulgrana, que saben que, si no revalidan éxito, será por sus propios errores. Fallaron cuando no debían y ahora dependen de un Madrid que, tras caer ante los azulgrana, enlazó cinco victorias en Liga.

"Nosotros tenemos que ganar los tres puntos y, si nuestro rival por la Liga no pierde, lo felicitaremos", apuntó Luis Enrique, que hoy vivirá en el Camp Nou su último partido como entrenador culé.

En su trayectoria en el banquillo azulgrana, el asturiano conquistó una Champions, dos Copas del Rey y otras dos Ligas. Al sueño de la tercera, antes de intentar también la tercera Copa del Rey el próximo sábado ante el Alavés, aún le queda alguna esperanza.

"Estoy preparado para un partido clave para ganar la Liga, aunque no depende de nosotros", señaló Luis Enrique, a quien el club dedicará un pequeño homenaje.

"El Eibar puede firmar su mejor clasificación en Primera (octavo) y sabemos que nos van a hacer una presión alta", avisó el técnico, que recupera a Piqué, pero no a Mascherano.

Antes de la pelea por el título, Villarreal, Athletic y Real Sociedad lucharán por la quinta y sexta posición del campeonato, las dos que dan acceso a la Liga Europa.

Empatado a 63 puntos con la Real Sociedad, el Athletic visitará a un Atlético que ya se aseguró la tercera plaza en la penúltima jornada, por lo que saltará al césped sin presión, aunque dispuesto a cerrar el curso con una victoria que brindar a sus aficionados.

Por su parte, La Real Sociedad buscará el triunfo en Balaídos ante el Celta, en el que será el último partido de Eduardo Berizzo como técnico del conjunto vigués. Y el Villarreal, que dispone de 64 puntos, intentará conservar su quinta posición con un triunfo en su duelo regional con el Valencia en Mestalla.