Las últimas batallas

90 minutos separan a Pinzón o Ayamonte de División de Honor. Sobre el papel los palermos parten como favoritos tras el 2-2 de la ida, tienen más probabilidades por varios motivos. Primero porque fueron los campeones en la liga regular y ahí está el origen del segundo motivo, ya que cualquier empate les sirve para ascender, al ser el equipo mejor clasificado de los dos en el campeonato doméstico y no tenerse en cuenta el valor doble de los goles marcados fuera de casa en caso de empate. A ello hay que añadir que el encuentro se juega en Los Príncipes (domingo, 19:00), al calor de su afición, y que los de Palos no han perdido en ninguno de los tres encuentros que han jugado en este ejercicio ante los hombres de Juan Palma. De todas formas, los fronterizos ya demostraron en la recta final del partido que disputaron el pasado miércoles que no van a regalar nada. Los de la Puerta de España contarán con la ausencia de Carlos Mora por sanción.

En cuanto al ascenso a Primera Andaluza. El Zalamea consiguió vencer en Aracena (0-1), por lo que tiene un amplio margen de error en el encuentro de vuelta (domingo, 18:00) que disputará ante su afición (ascenderá siempre que pierda por un gol, empate o gane), mientras que el Canela venció en casa 2-1 al San Roque B y le vale empatar en Lepe para sellar su ascenso (domingo, 11:30).