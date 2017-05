La última oportunidad del San Roque de Lepe

Toda la temporada en noventa minutos. El San Roque de Lepe se juega en el Municipal San Juan Bosco de Utrera ante el titular del terreno, el Utrera CD, la posibilidad de disputar la fase de ascenso a 2ª B a partir de las 12:30, horario unificado para todos los partidos en los que hay algo en juego. El inconveniente y la dificultad de la aventura no estarán tanto en su propio enfrentamiento, al que llega en un espectacular momento de juego y resultados, y en el que no se juega nada el conjunto utrerano, como en el hecho de no depender de sí mismos para alcanzar su objetivo.

El equipo lepero llega a esta última jornada de la liga regular situado en la 5ª posición con 66 puntos, dos menos que Écija Balompié y Algeciras, equipos que le preceden en la clasificación y con los que el cuadro aurinegro tiene perdidos su goal-average particular, por lo que necesita que al menos uno de los dos pierda su partido, además, evidentemente, de ganar hoy en Utrera.

Para que los aficionados aurinegros se hagan una composición de lugar de cuáles son las opciones de que pinche uno de sus dos rivales -o los dos- en la pelea por el play-off, habría que recordarles que el Algeciras juega en terreno de un Castilleja que no se juega nada tras asegurar la semana pasada su permanencia en la categoría, y el Écija visita al Arcos en un partido en el que el equipo de la provincia de Cádiz se estará jugando sus opciones de acabar en la primera posición en el grupo X de Tercera División en disputa con el Betis B, con lo que ello supone de cara a la disputa del play-off de ascenso partiendo como campeón de grupo.

Se consiga o no al final de la jornada de hoy ocupar una de las cuatro primeras posiciones de la tabla, tiempo habrá después para valorar lo que se ha podido lograr en la temporada, pero lo que toca hoy es ganar un partido al que llega la plantilla aurinegra en un gran estado de forma. Su entrenador, David torres Chiqui, tiene a todos sus hombres disponibles con la única baja segura de Puncho, lesionado en el cuádriceps de su pierna derecha, y la duda de Alex Hornillo al que sus molestias en la espalda le obligaron a retirarse en el calentamiento del partido de la semana pasada ante el Antoniano. El resto del plantel está en un momento de juego que le ha llevado a estar diez partidos sin perder, con tres empates y siete victorias, las tres últimas consecutivas y con un gran porcentaje de acierto de cara a la puerta contraria, como demuestran los 13 goles conseguidos en estos tres partidos.

La romería en honor a la Virgen de la Bella que se celebra en Lepe durante este fin de semana provoca que no sean muchos los aficionados aurinegros que se desplacen hasta Utrera, pero seguro que la gran mayoría de ellos estará pendiente hoy de lo que ocurra en el San Juan Bosco utrerano para saber sobre las dos y cuarto de la tarde si el San Roque de Lepe vuelve a disputar una vez más la fase de ascenso a Segunda División B.