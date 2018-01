Un triste Recre en manos del Betis (2-0)

El peor Recre de la era López naufraga en Sevilla. Un Decano sin intensidad, a merced del rival y sin capacidad alguna de respuesta cede ante un Betis Deportivo dinámico y alegre muy superior a los albiazules. Ni con balón ni sin él. No hubo rival para el filial verdiblanco, que ha pasado por encima de los albiazules con suficiencia.

No ha tenido que esperar mucho el Betis Deportivo. A los seis minutos la falta de contundencia albiazul en un córner ya le ha mostrado el camino. Loren no lo ha desaprovechado para adelantar a los verdiblancos con un certero golpeo. El equipo de José Juan Romero ha controlado el choque como ha querido. En la primera parte su dominio del cuero le ha permitido superar y otra vez el centro del campo albiazul con facilidad, generando un sinfín de problemas a una zaga dormida y un doble pivote sin capacidad para frenar las acometidas del rival. No hubo más goles por la falta de acierto en los metros finales de los locales.

En la segunda el Betis Deportivo decidió cambiar el guión. Romero quiso que su equipo esperase para ceder algo la pelota al rival y buscar el contragolpe. De nuevo le ha marcado el paso a un triste Recre. Los cambios de Ángel López para recomponer el choque no han aportado. Lazo en un mano a mano tuvo la única ocasión albiazul para igualar.

El Betis ha tenido varias oportunidades claras para sentenciar, pero ha tenido que esperar al tramo final para que Loren con un precioso gesto técnico liquidase un partido que ha nacido muerto porque en la Ciudad Deportiva Luis del Sol sólo hubo un equipo.

Ficha:

Betis Deportivo: Pedro, Juanjo, Redru, Carlos Blanco, Junior, Hinojosa, Julio Alonso, Irizo, Aitor (Abreu 90’), Liberto (Uche 63’) y Loren (Rober 88’).

Recreativo: Marc, Malón, Monsalve (Carlos Calvo 74’), Julio (Sergio 46’), Diego Jiménez, Vila (De Vicente 62), Traoré, David Segura, Boris, Gorka Santamaría y Lazo.

Goles: 1-0 Loren (6’). 2-0 Loren (85’).

Árbitro: Sáez Vital (andaluz). Mostró amarillas a Junior (74’) e Hinojosa (45’); y a Malón (33’), Julio (45’), Traoré (62’) y Marc (76’), por el Recreativo.

Incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante unos 1.300 espectadores con 700 recreativistas en las gradas. Mucho frío.