El trío de cabeza no lo tendrá fácil en una jornada incómoda

Aroche, Ayamonte y Pinzón siguen una jornada más su lucha por la cabeza de la clasificación en una 25ª jornada de 1ª Andaluza que no les depara enfrentamientos fáciles.

El Aroche, el único equipo de la categoría que todavía no ha perdido en casa (8 victorias y 3 empates) recibe a un Bollullos que marcha quinto y que no quiere ver cómo se le aleja la cuarta plaza. Los serranos vencieron y convencieron ante el Cruceño (0-2) y no quieren pinchar en casa. En la ida, victoria condal 1-0.

El Ayamonte tampoco lo tendrá fácil; está en forma (cuatro victorias consecutivas) y no ha perdido como visitante (6 victorias y 5 empates), pero enfrente estará un imprevisible Almonte, que juega en casa (7 victorias, 2 empates y 4 derrotas). Ambos equipos destacan por su facilidad goleadora, pero la diferencia está en la defensa: el Almonte lleva 50 goles a favor y 50 en contra; los fronterizos, 49-23. En la primera vuelta, 3-3.

El Pinzón es fiable a domicilio (7 ganados, 2 empatados, 2 perdidos) pero visita a un Bonares que también se juega mucho, pues tiene la salvación a dos puntos y sólo ha perdido un partido de los 7 últimos. En la ida, 2-0.

El Camping La Bota intentará afianzar la cuarta plaza ante un Moguer en la zona caliente y que va a más. Los costeros apenas dejan escapar puntos de casa (8 victorias, 3 empates, 1 derrota) pero no deben confiarse. En la ida, 0-1.

Los Rosales intentará confirmar su buena línea ante un Tharsis que está en zona peligrosa y tiene más necesidad de puntos. En la ida, victoria de los mineros 3-0.

El colista Rosal, tras tres derrotas seguidas, querrá darle una alegría a su afición y de paso mantener viva la llama de una permanencia cada vez más lejana; enfrente estará un Olont asentado en la zona media. En la ida, 2-2.

El Riotinto, que ha conseguido salir de la zona de descenso, busca puntos para no volver a caer en ella, y enfrente tendrá a un Cerreño en peligro, y que tiene sólo dos puntos más (25 por 27). En la ida, 5-1 para el Cerreño.

Aljarque y Cortegana tienen como objetivo variar el rumbo, con los primeros acumulando 6 jornadas sin ganar, y los segundos 10. En la ida, 3-1. Por último, el Cruceño, tras dos derrotas seguidas, necesita sumar para huir de la zona caliente de la tabla, aunque no lo tendrá fácil en su visita a un Punta del Caimán que está en tierra de nadie. En la primera vuelta, 1-2.