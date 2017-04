El trampolín histórico de Rafa Nadal está en Mónaco

El Montecarlo Country Club se abre esta semana como primera gran cita de la temporada de tierra batida y cuando se habla de este torneo es obligado hacerlo de Rafael Nadal, defensor del título y ganador en nueve ocasiones de este Masters 1.000. El balear, que parte como cuarto favorito, debutará con el ganador del duelo de hoy entre los británicos Daniel Evans y Kyle Edmund, y tiene este año la posibilidad de hacerse por primera vez con un torneo en diez ocasiones.

De hacerlo, además de ganar el 50 título de su palmarés, podría acercarse a Roger Federer en el puesto de número uno del ranking, habida cuenta de que no pisará tierra batida hasta que llegue a Roland Garros (28 de mayo).

Montecarlo aparece así como Tierra Prometida para el de Manacor. Su trampolín desde el que está acostumbrado a renacer. La estadística de la ATP así lo afirma, ya que desde 2009 Nadal ha ganado una media de 2.448 puntos en los cuatro grandes torneos que suele disputar antes de la gran cita de París: el del Principado y los siguientes en Barcelona, Madrid y Roma. En esas cuatro citas, Nadal ha ganado hasta 29 títulos.

El español lleva en lo que va de año tres finales perdidas: Abierto de Australia, Acapulco y Miami, pero siguiendo su costumbre ha dado un sentido positivo a su bagaje. "He jugado muchos partidos. Vencí muchos y también he ganado muchos puntos", resumió sobre su temporada en pista dura. "Eso son grandes noticias y me da calma para los siguientes torneos". Con el británico Andy Murray renqueante por un problema en el codo, Nadal, Novak Djokovic y Stan Wawrinka figuran como favoritos para el torneo monegasco.