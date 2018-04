El sueño del Huelva se esfuma

El Huelva (Enrique Benítez) sumó su cuarta derrota consecutiva, la segunda seguida en casa en tres días y vio cómo se queda prácticamente sin opciones de pelear por la tercera plaza.

El conjunto onubense afrontaba tres días claves para conocer su futuro en esta fase de ascenso y sufrió dos reveses que le dejan un mal sabor de boca a su buena temporada. El viernes el Huelva perdió con Melilla (64-68) en un cara o cruz que salió cruz, y ayer plantó cara al líder Cazorla Jaén, pero no fue suficiente (77-81).

Las cuatro derrotas consecutivas dejan bastante tocado al conjunto onubense

Ahora le queda acabar la temporada lo más dignamente posible en los tres encuentros que el restan, el primero de ellos el sábado 21, cuando visita Málaga para medirse al Medacbasket.

El encuentro de ayer se presentaba como una final, sin margen de error para el equipo de Javier Rodríguez Walls. Dos factores jugaban en su contra: el cansancio acumulado por haber jugado el viernes por la noche el aplazado ante el Enrique Soler Melilla, y el potencial del rival, ya que Cazorla llegaba como líder, plagado de extranjeros, y en Huelva selló su clasificación matemática para la siguiente fase de ascenso.

El Huelva estuvo casi siempre a remolque del cuadro jiennense, aunque las diferencias en el marcador no eran significativas (al descanso se llegó con 35-43). La vuelta de los vestuarios no le sentó bien a los locales, que con un parcial de 11-17 (46-60) encaraban con pocas opciones el último cuarto; pese a la reacción final, el Cazorla no dejó escapar el triunfo y acabó con el sueño del Huelva.

Destacar el buen partido en ataque de Migue Mora, José Pizarro, Ful Casanova y Jeremiah Davis, mientras Julián Horacio López no tuvo su día, con cero puntos (0/6 en tiros de campo). Ambos equipos tuvieron porcentajes similares en tiros de dos (50% los locales, 57% los visitantes), triples (28% por 26%), con ligero dominio del Cazorla en los rebotes (30-35). La mayor diferencia estuvo en el balance entre robos y pérdidas (5-13 el Huelva; y 9-11 el Cazorla).