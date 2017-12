Más sombras que luces en Lepe

Resulta complicado encontrar conclusiones positivas de la trayectoria de cualquier equipo cuando ha tenido tres entrenadores a lo largo de la primera vuelta de la competición. Además, dos periodos de interinidad entre el primer entrenador y el segundo, y entre el segundo y el tercero, en el que dos miembros del cuerpo técnico se tuvieron que poner al frente del equipo.

Pues eso es lo que le ha ocurrido al San Roque de Lepe esta temporada, de la que se cumple su primera mitad justo cuando se llega al parón navideño, lo que ha provocado que el cuadro aurinegro haya llegado a estas alturas de la Liga situado en una pobre 16ª plaza con 22 puntos, sólo dos por encima de los puestos de descenso.

4Goles. Los conseguidos por los delanteros, aunque Higor Rocha ha estado mucho tiempo ausente

Y eso que, en previsión de que no ocurriese lo mismo que en la campaña anterior en la que un comienzo tardío de pretemporada provocó un mal inicio de la competición oficial que lastró al equipo durante toda la temporada, este año el conjunto lepero fue de los primeros en comenzar sus entrenamientos de pretemporada para llegar lo más rodado posible al inicio de la Liga. De nuevo era David Torres Chiqui el elegido para sentarse en el banquillo lepero, iniciando así la que iba a ser su segunda temporada como primer entrenador del San Roque. El buen final de campaña realizado en su primer año en el puesto, llegando a la última jornada de la liga regular con opciones de clasificarse para el play-off de ascenso a pesar del mal comienzo, le llevó a renovar por una temporada más, pero problemas de incompatibilidad de horarios entre su trabajo habitual y los entrenamientos con el equipo provocaron su salida de la entidad aurinegra cuando sólo se habían disputado cinco jornadas de Liga.

Tras cuatro partidos en los que los miembros del cuerpo técnico José Antonio Maldonado y Adrián Gaitán fueron los encargados del dirigir a la plantilla en los entrenamientos y en los partidos, y tras un nuevo casting para elegir al nuevo entrenador, el técnico onubense Cándido Rosado Candi fue el seleccionado para el puesto, aunque su aventura en el banquillo aurinegro se limitó a cuatro partidos tras los cuales presentó su dimisión por, según sus propias palabras, "no poder desarrollar mis funciones como considero que un entrenador debe hacerlo".

De nuevo a buscar entrenador y otra vez Maldonado y Gaitán al frente de la plantilla en tanto llegaba el nuevo míster. El técnico sevillano Antonio Rueda fue en esta ocasión el elegido, aunque en los cuatro partidos que ha estado en el banquillo del San Roque no ha sido capaz todavía de encontrar esa línea de continuidad que lleve al equipo a alejarse de la zona baja de la tabla.

Evidentemente, tantos vaivenes en el banquillo han influido decisivamente para que el equipo lepero ocupe la posición que ahora ocupa, pero también habría que ver cuál es la responsabilidad de los jugadores para haber llegado a esta situación.

La plantilla diseñada por la dirección deportiva aurinegra, con Manolo Santana a la cabeza, quedó compuesta en pretemporada en su mayoría por un grupo de jugadores muy jóvenes y con escasa experiencia en la categoría, algunos de ellos llegados de otros países. De los nuevos miembros de la plantilla sólo uno destacaba por su experiencia y también por su calidad contrastada en el Gerena, su anterior equipo. Tore llegó al San Roque para convertirse en la piedra angular del equipo, aunque una sanción de cuatro partidos que arrastraba del año anterior le impidió arrancar la temporada con buen pie, lo que le ha lastrado a lo largo de casi toda la primera vuelta. El otro fichaje que más ilusión provocó entre la afición aurinegra fue la vuelta del mediapunta lepero Manu Ramírez que, a pesar de perderse por lesión más de un mes de competición, es el máximo goleador del equipo con 6 goles.

Que el máximo anotador del San Roque haya sido un jugador que no es delantero muestra cuál ha sido una de las principales carencias del equipo en lo que va de Liga. Solamente 4 goles han sido capaces de conseguir los delanteros que hay en la plantilla en toda la primera vuelta, una cifra claramente insuficiente para poder aspirar a los puestos de cabeza y que tendrá que mejorar significativamente en la segunda mitad de la Liga si no quiere sufrir más de lo esperado para mantener la categoría. Aunque, bien es verdad, que el delantero de referencia del equipo, el brasileño Higor Rocha, se ha perdido por lesión más de la mitad de lo que va de temporada.

Tampoco hay mejores noticias en la parcela defensiva. Los 32 goles encajados en 19 partidos convierten al San Roque en uno de los equipos más goleados del grupo X de Tercera, sólo por detrás de los 34 del Espeleño y de los 33 del Xerez. En este sentido, habría que señalar como algunas de las causas de haber recibido tantos goles la bisoñez de sus centrales y algunos fallos puntuales que han costado goles fáciles, y con ellos, la pérdida de puntos, aunque la culpa de los goles no se puede cargar sólo en el portero y los defensas, sino en todo el engranaje defensivo del equipo, y ahí todos tienen su parte de responsabilidad.

Así las cosas, la segunda vuelta se presenta como una lucha en la que el objetivo no va a ser ni mucho menos el de pelear por el play-off de ascenso a 2ª B, como se vendía en pretemporada, sino que ese objetivo se va a centrar exclusivamente en salvar la categoría con el menor sufrimiento posible. Y no son sólo sensaciones, son números. A estas alturas de la temporada pasada el San Roque llegó con 31 puntos por los 22 que tiene ahora, y a pesar de ser el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, no le sirvió para alcanzar las cuatro primeras posiciones

En esta labor deberán dar lo mejor de sí los jugadores claves de la plantilla, los mencionados Tore, Manu Ramírez e Higor Rocha, una vez que sus lesiones y sanciones ya son pasado, junto a los Fran Lepe, Fran Ávila y Camacho, que permanecen de la temporada pasada y que probablemente hayan sido los más regulares hasta la fecha, además de los nuevos fichajes llegados en el último mes con la idea de mejorar la plantilla.

Todo ello a expensas, claro está, de que no vuelvan a producirse más imprevistos en la dinámica de un club expuesto a ellos en los últimos años. Habrá que estar atentos.