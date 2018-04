A un solo paso del pentacampeonato

A un paso del título. El Recreativo Bádminton IES La Orden aspira a conquistar el próximo fin de semana el pentacampeonato en la Liga Nacional de División de Honor. El equipo onubense espera refrendar en el partido de vuelta de la final (Andrés Estrada, sábado 17:30) la ventaja adquirida en el encuentro de ida frente al CB Rinconada disputado el pasado 24 de marzo en el pabellón Fernando Martín de la localidad sevillana de San José de la Rinconada (3-4).

El técnico del conjunto de Huelva, Paco Ojeda, explica que su equipo afronta el encuentro con el máximo respeto, pese a ser el gran dominador de la Liga últimamente. El Recre IES La Orden aspira a su quinto entorchado tras conquistar el título en los años 2013, 2014, 2016 y 2017. "Siempre tenemos mucho respeto al rival. A nadie se le escapa que el acúmulo de resultados positivos te hace que aunque exista pueda haber un poco de relajación. Llevamos varios años ganando al Rinconada sin perder un encuentro. Esta temporada les ganamos los dos en la fase regular y no sé si ello pudo influir en el partido de ida, aunque achaco más a la motivación del rival que venía encorajinado, jugaba en su cancha y ante su público que empujó de lo lindo".

El choque de ida fue trepidante. El conjunto sevillano, dirigido por Antonio Molina, se hizo con los tres puntos de los dobles. Primero, en el dobles mixtos los ingleses Tom Wolfenden y Heather Olver se impusieron a los recreativistas Pablo Abián y Haideé Ojeda por 18-21, 21-11 y 24-22 en un partido muy igualado que duró más de una hora. Luego, en el dobles masculino Adrián Márquez y Eliezer Ojeda cayeron frente a Javier Sánchez y Tom Wolfenden por 21-15 y 21-14; mientras que en el dobles femenino Haideé Ojeda y Telma Santos perdieron frente a Laura Molina y Heather Olver por 21-18 y 22-20. Con 3-0 en el marcador, el encuentro daba paso a los individuales.

"En dobles nos faltó un poquito -recuerda Paco Ojeda-. Tuvimos opciones de ganar tanto en el mixto como en el femenino".

Pero en los duelos individuales el cuadro de Huelva protagonizó una remontada épica para acabar con ventaja en el partido de ida (3-4). Así Pablo Abián superó con claridad a Juan Manuel Fernández por 21-2 y 21-12, y Nerea Ivorra a Laura Molina por 22-20, 21-9 y 24-22 a pesar de una lesión que le dificultó la victoria. Luego la portuguesa Telma Santos ganó a Laura Samaniego 21-11 y 21-12 y el guatemalteco Rodolfo Ramírez lo hizo frente a Manuel Brea (21-11 y 21-14).

"Es raro en el bádminton que el equipo que gana los tres puntos en dobles no gane un individual y también que el que suma los cuatro en individuales no haga alguno en los dobles", apunta Ojeda. "Creo que esta temporada a ellos les ha pasado alguna vez. En los dobles ellos son más fuertes y confiaban en sacar alguno de los individuales. Los partidos de Pablo Abián y Telma Santos a priori lo tienen más complicado. Saben que es difícil, aunque no imposible ganarlos. Pero los de Rodolfo o Nerea están más al alcance. Al final el punto decisivo fue el de Nerea", agrega.

A la pregunta de cuál puede ser la clave del choque de vuelta responde que "en los encuentros que llevamos esta temporada la clave estuvo en los dobles en los dos de la fase regular. Sin embargo en el partido de ida de la final estuvo en los individuales. Particularmente épico fue el partido de Nerea, que logró un triunfo trabajado y sufrido. Todos presumíamos que los dobles iban a ser fundamentales y al final no fue así". Además el equipo onubense tiene una bala en la recámara: el apoyo incondicional de la afición de Huelva que estará en el Andrés Estrada. "Es una fortaleza. No se puede hablar de una clave, sino de varias. A ver qué pasa con los dobles, en los que intentaremos sacar tajada. Si no podemos, lo intentaremos en los individuales. Pero sin duda la primera clave es el público. Aprovecho a invitar a los lectores de Huelva Información a disfrutar del espectáculo y ojalá podamos dar una satisfacción a la afición onubense y conquistar el quinto título".

El Recre IES La Orden no pierde en casa frente al Rinconada desde hace casi seis años. La última derrota frente al conjunto sevillano fue el 13 de abril de 2012 en el duelo de vuelta de la final de la Liga 2011-12 que conquistó el cuadro hispalense. Hasta ese momento el club rinconero era el gran dominador del bádminton español (en total suma doce campeonatos). Desde entonces el equipo de Huelva ha logrado cuatro títulos y el sábado aspira a aumentar su palmarés.

Ambos conjuntos se han enfrentado hasta ahora en ocho ocasiones en la gran final española, con igualdad de triunfos. Así, en las cuatro primeras ocasiones el vencedor fue el cuadro hispalense (2009 a 2011) y desde entonces ha ganado el equipo de Huelva excepto en la campaña 2014-15 en el que conquistó la Liga el CB Oviedo.

"Esta es la novena vez en la que nos enfrentamos en la final", señala Ojeda. "Hasta ahora vamos 4-4. Los primeros años ellos tenían una experiencia tremenda, un equipo muy hecho que había disputado muchas veces el Campeonato de Europa de Clubes. Nos costó cuatro años aprender la lección, pero a la quinta ya ganamos. Esperemos que el sábado no sea una excepción".

Huelva va a acoger este mes, entre el 24 y 29 de abril, el Campeonato de Europa absoluto de bádminton en el Palacio de Deportes Carolina Marín. Pero el equipo onubense tiene la posibilidad de clasificarse para otra competición continental, en este caso el Campeonato de Europa de Clubes, que se celebrará en la localidad polaca de Bialystok entre el 19 y el 23 de junio. Ojeda no quiere ni oír hablar de ello. "Sinceramente no pienso en ello ni me sé la fecha exacta. Sé que es el próximo mes de junio en Polonia pero ahora estamos exclusivamente concentrados en la final. Si las circunstancias nos son favorables empezaremos a pensar en el Europeo el domingo".

Lamentablemente los problemas económicos son el gran caballo de batalla de la mayoría de los clubes onubenses y el Recre IES La Orden no es una excepción. "No estamos bien, siempre es una lucha constante. Estamos en negativo y no tenemos el presupuesto de la temporada cerrado para que al 30 de junio tengamos la cuenta a cero. Terminaremos la campaña con un guión delante de la cifra que trataremos que sea lo más pequeño posible", indica el director técnico de la entidad. Tenemos muchos pequeños patrocinadores que colaboran con nosotros y su respaldo es fundamental. Intentamos resultar atractivos para el pequeño patrocinador. Hay muchas empresas que ayudan pero nos hacen falta más micropatrocinadores o un gran patrocinador que quiera unirse a nuestra imagen para reforzar su marca", concluye Ojeda.