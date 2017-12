"Me sigo sintiendo jugador, la motivación continúa intacta"

Antonio Gómez Pais (Huelva, 21 de enero de 1979) se retiró de las canchas en verano después de 25 años en activo; es uno los históricos del baloncesto onubense y un apasionado de este deporte. Se inició a partir de unas pruebas que hacía El Monte Huelva en el Estrada en el 92 (fue el último en entrar en el equipo) y luego militó en el Montessori, Maristas, Ciudad de Huelva para debutar en la temporada 98-99 ante el Tenerife.

-¿Por qué decide retirarse?

-Sobre todo por las molestias en las piernas a consecuencia de 25 años jugando.

-Si con descanso mejora ¿estaría dispuesto a volver a las canchas? (Tiene ficha de jugador con el Ciudad de Huelva).

-A día de hoy me sigo sintiendo jugador. La ilusión y la motivación siguen intactas, pero no sé lo que pasará en el futuro.

-¿Qué le ha dado y qué le ha quitado el baloncesto?

-Me ha dado un estilo de vida, muchísimos valores que me han servido en mi vida personal, conocer muchísimos lugares de España, casi el 100% de las amistades que tengo e incluso mi mujer. No creo que me haya quitado nada, no lo hubiera cambiado por nada. Y estos 25 años han sido posibles gracias a los aficionados, a los amigos y a la familia por el apoyo que me han dado siempre, y sobre todo he disfrutado tanto del baloncesto gracias a mis padres.

-¿Sus mejores y sus peores recuerdos?

-El peor fue cuando tuve que salir de Huelva, cogí una medio depresión pero a la vez me hizo crecer como persona y como deportista; otro malo llegó un día de Reyes, justo antes de debutar con el primer equipo: se me estranguló una hernia inguinal y no pude viajar a Tenerife. También hubo varios muy buenos: el año de ACB pude hacer la pretemporada con el primer equipo y vivir de cerca esos mejores momentos del baloncesto en Huelva; disfruté con el play off de ascenso a la Liga ACB contra Manresa y me tocó emparejarme con Nocioni, fue un momento puntero de mi carrera. Otros recuerdos son el ascenso a LEB Plata con el Ciudad de Huelva y mis cuatro años en Huesca, con un ascenso y un campeonato de España. Y sobre todo, me quedo con todos los amigos que he hecho en todas las etapas.

-¿Su mejor partido?

-Fue el del ascenso de Huesca a la LEB Plata, ante El Prat que entrenaba Sito Alonso; metí 27 puntos y aporté mucho en un encuentro clave. Mi máxima anotación también llegó en Huesca, contra Lliria en la 2006/07, fueron 31 puntos con 7/9 en triples, y en otro partido logré 5 mates. Además, en Huelva logré 12 rebotes en LEB Oro ante Los Barrios y todas las temporadas he estado entre los mejores en robos de balón.

-¿Se ha sentido valorado en sus etapas en Huelva?

-Sí, siempre es bueno que den oportunidad a los de casa, pero a la vez es un hándicap porque normalmente valoran más a los de fuera que a los de aquí.

-¿A qué se dedica ahora?

-A nivel deportivo llevo un equipo de discapacitados de San Juan y también aporto en la dirección deportiva del Ciudad de Huelva. En lo personal, hace ocho meses monté una empresa de fabricación de ropa deportiva, Besten 10.

-¿Le atrae la opción de ser entrenador?

-Sí, me estoy sacando los títulos de nivel 1 y 2 este año y a la vez me siento en el banquillo del Ciudad de Huelva con Pedro Vadillo, puedo ayudar en ciertas cosas.

-¿Cómo ve el futuro del baloncesto en Huelva?

-Hay dos equipos en EBA (Huelva y San Juan) que están haciendo buenas temporadas, pero el salto a LEB Plata es muy complicado, tanto a nivel económico como de infraestructuras. También hay equipos en Primera Nacional, tanto el Ciudad de Huelva como otros de la provincia, que están apostando por gente joven y eso es un indicio de que a nivel deportivo sí puede haber jugadores de Huelva en una liga profesional. A día de hoy veo difícil que a corto plazo haya un equipo de Huelva en LEB Plata, porque se tienen que dar varias circunstancias a favor. En el Ciudad de Huelva tenemos claro cuál es el proyecto de futuro y vamos con los pies en el suelo tanto a nivel social como económico y deportivo. El crecimiento debe ir de la mano en todos los ámbitos.

-¿Qué extranjeros le han marcado en su trayectoria?

-Con Carl Thomas congenié muy bien y me pareció un jugador de una calidad excepcional. Otro que me marcó fue Ray Smith, no jugué con él, pero sí me entrené con él; es el jugador con más calidad que ha pasado por Huelva y muy buena persona, de hecho, sigo hablando con él. A Joey Vickery lo disfruté como aficionado el año del ascenso a la Liga ACB y fue algo increíble, le salía todo. Por suerte jugué con él una temporada en su regreso a Huelva y a pesar de no estar en su plenitud dejó momentos muy buenos ese año. Con Andre Howard jugué en Huesca y Huelva, tenía un uno contra uno de calidad, y Wayne Nelson es un gran tirador, anotador y sobre todo un gran compañero de equipo y amigo.

-¿Y nacionales?

-Prefiero no poner ningún nombre y sí decir que he tenido la suerte de coincidir con grandes jugadores que a la vez son grandes amigos. De hecho, mis mejores amigos provienen del baloncesto, tanto profesionales como no.

-¿A qué jugador le ha costado más defender?

-A Joe Alonso, un escolta que estuvo muchos años en Córdoba. Sin tener un gran físico, sí tenía una gran capacidad de anotación.