Con 12 siempre parece más fácil, aunque haya que superar trabas externas

La verdadera fuerza del Decano no está sobre el césped, sino a su espalda. Jugar con 12 es una ventaja que ya quisieran para sí todos los equipos. El Recre la tiene. Ayer en Córdoba saltaron once recreativistas al campo mientras otros mil más apretaron desde la tribuna del Arcángel para recordarle que no estaba solo. La conexión del equipo y la afición es absoluta. Una imagen que no pudo enturbiar ni la descortés actitud del consejo de administración cordobesista con los dirigentes albiazules a los que dejó en la grada ni el mal perder de su banquillo.