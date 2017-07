La satisfacción del campeón

Emilio Martín, bicampeón del mundo de duatlón, se ha mostrado "contento y satisfecho" de cómo se encontró en el Triatlón Cros Puerto del Moral-Higuera de la Sierra, prueba que ganó el pasado sábado y en la que se probó de cara al Campeonato del Mundo de dentro de un mes en Canadá.

"Ha sido un buen test de cara al Mundial y me he encontrado bien", declaró el deportista onubense, que, pese a que el sector de natación no es su fuerte, logró recuperar la distancia cedida en los segmentos de bicicleta y carrera para alzarse con el triunfo. Ha señalado que en natación le fue "como esperaba, aunque no nadó bien, y lo pasó regular", si bien se vio "muy bien" en la bicicleta y corriendo, lo que refuerza que su preparación va por el buen camino para llegar bien al Mundial.

La ausencia de pruebas de nivel de duatlón le ha llevado a competir en otras modalidades

Martín ha elogiado la organización del triatlón cros, celebrado en la Sierra de Huelva, y ha agradecido los apoyos recibidos por el público. "Tiene un entorno y unos recorridos espectaculares", ha resaltado.

El deportista ha apostado por competir en modalidades distintas de duatlón, del que no hay muchas pruebas del nivel que necesita para prepararse. Así, antes de disputar este triatlón cros se proclamó campeón de España de duatlón cros.

Aspira a conquistar su tercer título el 19 de agosto en Penticton (Canadá). Tiene dos oros, dos platas y un bronce y este año se ha proclamado campeón de España por quinta vez y por primera vez campeón de Europa.