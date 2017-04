La sana locura de ser portera

En la pasada Copa de la Reina, el premio al tiro más fuerte de penalti fue para una bola que salió despedido a 140 kilómetros por hora. Sólo la vocación puede mover a María Ángeles Ruiz (Alcalá la Real, 1990), portera de la selección española -a la que apoya Iberdrola- a ponerse delante de semejante obús. Pero lo hace todos los días con alegría en su equipo, el Club de Campo Villa de Madrid, con el que ha quedado primera en la Liga regular. "Hay que ser valiente y no tener miedo a los bolazos, por eso igual nos llaman locas a las porteras", dijo.

Sorprendentemente, María Ángeles no tuvo demasiados problemas para practicar el deporte de su vida en su propio municipio. "En mi pueblo, Alcalá la Real, existe un campo de hockey hierba, pero lo bueno de este deporte es que se puede practicar en su modalidad de sala y existen muchos pabellones municipales con estas instalaciones. Puede ser que no esté tan a la orden del día como otros deportes, pero de Andalucía han salido muchos jugadores olímpicos de este deporte. En Alcalá tenemos unas instalaciones muy buenas para poder practicar este deporte. Fue entrar en un campo de hockey y saber que iba a formar parte del resto de mi vida", pone de relieve Ruiz.

María Ángeles cuenta el origen de su pasión: "Mi hermano mayor era portero. El primer día de entrenamiento no pensaba en la portería. Me pusieron apartada del grupo para empezar a aprender (empecé con 14 años a jugar). En ese momento, vi la portería como una opción para estar cerca del grupo, después me puse las guardas y ya fue todo fluir. Se me daba bien parar la bola y no me daba miedo por lo tanto... adjudicado".

La oportunidad de entrar en la selección española le llega a esta jiennense en categorías inferiores y a través del Plan de Detección de Talentos (PDT). Son muchos años de trabajo y muchas cosas dejadas para conseguir ese sueño. De hecho, tuvo la oportunidad de poder estar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid durante siete años y eso fue clave para madurar su formación y hacerle más fácil llegar a la selección. España consiguió la octava posición en Río 2016, recibiendo así un diploma olímpico: "El trabajo de todos estos años nos llevó a estar en los Juegos Olímpicos y creo que nuestros objetivos durante la preparación deben ser siempre los más altos. Una vez en la competición, las cosas se pueden dar de manera diferente: la experiencia en torneos internacionales, el no haber participado en los anteriores Juegos, una preparación con pocos recursos económicos... Todo esto igual nos dejaba con algunas diferencias respecto a otros equipos. Nosotras lo equiparamos con la ilusión y las ganas de ganar. Por lo tanto, más que frustración, la de Río es una experiencia más que nos sirve en nuestro camino hacia el oro". El Club de Campo Villa de Madrid se convirtió en su casa hace cinco años. "La verdad es que siempre me han tratado muy bien. Sus instalaciones son espectaculares y siempre he sentido el cariño de todos", aseveró Ruiz.

La jiennense piensa que la mujer en el deporte se desarrolla "de manera completa". "La mujer deportista debería tener mayor visibilidad, además de ser una diana para las marcas. Nunca entenderé por qué no se visibiliza más el deporte femenino, con la repercusión social, los valores y las oportunidades que genera", manifestó.