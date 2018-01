La rodilla de Nadal aguanta

Nadal se encontró no sólo con un buen compañero del circuito como Schwartzman, sino también con un rival feroz. El Peque , con sus 1,68 metros de altura que lo ponen como uno de los jugadores más bajos del circuito, ratificó la enorme evolución de su juego en los últimos tiempos. El argentino, número 26 de la ATP, llevó al límite al mallorquín durante varios momentos. Conectó 12 aces, pese a su estatura, y logró 58 golpes ganadores. Pero para vencer a Nadal muchas veces no alcanza ni siquiera con un juego brillante. Sobre todo si no se capitalizan las oportunidades generadas (apenas tres de 18 en bolas de break ).

Nadal no jugará contra Gran Bretaña en la Davis

Rafael Nadal confirmó en Melbourne, tras lograr su clasificación para los cuartos de final, que no participará en el primer enfrentamiento del Grupo Mundial de la Copa Davis contra Gran Bretaña, del 2 al 4 de febrero, aunque está dispuesto a "ayudar" más adelante en otras eliminatorias. "No voy a estar en Marbella para jugar y el capitán Sergi Bruguera ya lo sabe. Tuve que retirarme en Abu Dhabi y en Brisbane y no puedo hacer cambios drásticos de superficie. Ayudaré al equipo en todo lo que pueda porque me ilusiona volver a ganar otra Copa Davis", añadió. La eliminatoria contra Gran Bretaña se disputará en el C.T. Puente Romano sobre tierra batida. Nadal aseguró que era optimista sobre las posibilidades del conjunto español en 2018. "No estoy diciendo que no vaya a jugar este año la Copa Davis. En esta primera eliminatoria no puedo, más adelante, ya se verá. Me gustaría ayudar al equipo a ganar otra Ensaladera", indicó.