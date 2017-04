El rey de Europa es Emilio

Hay héroes que no llevan máscara ni capa. Emilio Martín ha agrandado su leyenda consiguiendo el Campeonato de Europa de duatlón, el único que se le había resistido hasta el momento a lo largo de su carrera en este deporte. El título europeo está cargado de simbolismo porque volvió a ser Soria -donde Emilio ya fue campeón de España- el lugar en el que el atleta capitalino ha tocado el cielo. Lo más brillante, lo que describe a un luchador incansable, que compite contra él mismo para hacerse mejor en cada entrenamiento, es que Martín asume con total naturalidad ser el mejor duatleta de España, Europa y el mundo.

Quizás es la humildad que atesora el onubense lo que le llevó a no confiarse ni en un sólo tramo de la carrera de ayer. No lo tuvo fácil Emilio Martín, que llegó al último sector con dos duatletas franceses -Benoit Nicolas (subcampeón de Europa en 2016) y Yohan Leberre- rozándole los talones.

Los primeros kilómetros de carrera arrojaron a uno de los favoritos, el francés Benjamin Choquert, marcando un fuerte ritmo, enfilando a todos los duatletas. Mediado este primer sector se fue rompiendo el grupo, con Choquert siempre en cabeza. Tras los primeros diez kilómetros del primer sector ocho duatletas llegan juntos a la T1: Horton, Emilio Martín, Nicolas, Buckingham, Wylie, Allen, Choquert e Ivanov. Aproximadamente a un minuto de ellos llegaba el grupo perseguidor.

Durante los primeros kilómetros de ciclismo el grupo de cabeza se redujo a cuatro unidades debido al elevado ritmo, tras la primera vuelta, en el kilómetro 6,7 Emilio Martín comandaba la competición dando tiempo al cuarteto de líderes junto a los franceses Nicolas, Le Berre y al británico Buckingham. Los cuatro de cabeza se entendían rápido y poco a poco aumentaban la diferencia sobre sus perseguidores. Al paso por el kilómetro 20 la diferencia era de un minuto y en el kilómetro 34 ya se aproximaba a los dos minutos, por lo que estos cuatro duatletas iban a jugarse el triunfo y las medallas.

Los cinco kilómetros de la carrera a pie iban a dictaminar el ganador. Le Berre era el más rápido en la segunda transición y salía primero a correr con cuatro segundos de ventaja sobre sus compañeros de fuga, pero en este tramo Emilio Martín consiguió superar a todos sus rivales y hacerse con la corona europea.

Martín completó el circuito en una hora, 46 minutos y seis segundos mientras que Nicolas, segundo clasificado, necesitó ocho segundos más. El tercer clasificado, Leberre, cubrió el recorrido en una hora, 47 minutos y un segundo. La competición de elite y sub-23 contó con diez kilómetros a pie, 37,5 kilómetros en bicicleta y otros cinco kilómetros más de parcial atlético.

Martín reconoció, tras proclamarse campeón de Europea, que le hacía bastante ilusión serlo y hacerlo encima en España. El duatleta español ha señalado que el momento más complicado de la carrera fue el sector en bicicleta porque iban destacados cuatro competidores y sólo había medallas para tres.

"He dudado varias veces si atacar o no, pero como había sintonía entre los cuatro, he preferido no romper esa armonía y dejarlo todo al último sector de la carrera, que era como una lotería, pero me he encontrado cómodo", ha señalado.

Martín ha remontado a Nicolás, que ha salido con ventaja de unos metros del sector de bicicleta, y ha llegado con cien metros de ventaja a la línea de meta, tras recorrer los últimos cinco kilómetros en carrera. "Para mí Soria es una ciudad talismán; empecé con mi primer campeonato de España en 2011, después volví a ganar en 2015 y ahora el Campeonato de Europa. Es una ciudad donde me encuentro muy a gusto", declaró.

Martín, que cumplirá 35 años en junio, subrayó que acudirá a otro Campeonato del Mundo para optar a la victoria, aunque ha asegurado que con verse en forma y disfrutando tiene "suficiente". "Soy muy competitivo y lucho hasta el último momento por conseguir lo que pueda y es lo que seguiré haciendo hasta que me retire", terminó apuntando.

Emilio Martín saluda a los aficionados en su entrada a meta.