Un retorno cargado de buenos propósitos

Seguir "recuperando sensaciones" después de reencontrarse en parte con ellas en el último partido de 2017 ante el Betis. Con ese objetivo regresó ayer al trabajo en grupo el primer equipo del Fundación Cajasol Sporting para preparar el encuentro del domingo a las 12:00 en El Vivero de Badajoz ante el Santa Teresa, primero de 2018. La primera sesión de 2018 comenzó a las 19:30 horas en la Ciudad Deportiva de Huelva, aunque las jugadoras vienen de hacer durante las fiestas de un trabajo individual en sus lugares de origen (o en grupo con el filial en el caso de las futbolistas residentes en Huelva).

Antonio Toledo, técnico sportinguista, tendrá que seguir trabajando durante esta semana para paliar "las lagunas tremendas que tenemos" en la faceta goleadora. "Trajimos a Rutendo para intentar resolver ese tema y tuvimos la desgracia de que en ese partido se lesionó". Ahora tras las vacaciones toca "intentar recuperar el olfato goleador, materializar las ocasiones que tengamos porque nos cuesta mucho trabajo ganar partidos".

No obstante, las gestiones en el club no han estado paradas y desde la dirección deportiva se sigue trabajando para reforzar el equipo: "estamos trabajando, pero muchas facilidades no hay". El mercado español y europeo "está descartado" por lo que "se está trabajando en jugadoras extracomunitarias" que puedan apuntalar el plantel en la segunda vuelta.

2017 es ya historia pero Antonio Toledo hace balance del mismo recordando un final de la temporada pasada "bastante bueno, no excelente pero sí bastante buena la 2016/2017. Terminamos con la consecución de la Copa de Andalucía". Luego el año que se fue dio paso a la temporada 2017/2018, y haciendo balance del último tramo del mismo, "después de un comienzo bueno el tema negativo es la primera vuelta que hemos hecho, sobre todo los últimos dos meses, con el tema de las lesiones y demás, el infortunio que ha tenido el equipo, que la verdad es que pienso que merecía tener algunos puntos más de los que tiene actualmente".

En lo que a encuentros como local se refiere, "excepto en un par de encuentros quizás, yo creo que hemos tenido una nota alta, hemos conseguido 14 puntos aquí". No obstante, "tenemos una asignatura pendiente para el año 2018, que es conseguir resultados positivos fuera de casa, y si conseguimos esos resultados positivos yo creo que conseguiremos el objetivo, que este año no puede ser otro que la permanencia, por la que vamos a luchar a muerte. Vengo diciendo durante mucho tiempo que esta temporada nos iba a tocar sufrir, pero confío en la plantilla y creo que lo sacaremos adelante".

Para ello, y para intentar sacar sus primeros puntos como visitante, el Fundación Cajasol Sporting visitará a un rival directo como el Santa Teresa el domingo, "un rival que nunca se nos ha dado bien en Badajoz pero este año está para romper esa estadística. Ellas se están jugando también mucho, están ahora mismo penúltimas", aunque advierte que dado lo apretado de la clasificación "todos los rivales van a ser muy complicados en la segunda vuelta".

Antonio Toledo acaba con sus deseos para el año que acaba de entrar: "en el aspecto deportivo, que el equipo se pueda mantener una temporada más en Primera División, es el objetivo máximo que tenemos en todas las partes del club. La temporada se ha complicado, pero nuestro principal deseo es que el equipo empiece a remontar al vuelo y mantener la categoría".