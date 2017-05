"Tengo más responsabilidad que presión"

Garbiñe Muguruza se presentará en París como defensora del título de Roland Garros (arranca el domingo), "una gran responsabilidad, más que una presión", dice la hispanovenezolana, para quien la edición de 2017 "es un nuevo año y un nuevo torneo en el que no importa lo que pasó la temporada pasada".

Será su sexta participación en el Abierto de Francia y sabe que tendrá "muchos ojos encima", porque "después de haber ganado un Grand Slam todo el mundo cree que se puede optar siempre a los títulos". Hace unos días, sin embargo, se retiró por un fuerte dolor en el cuello de la semifinal del torneo de Roma contra la ucraniana Elina Svitolina, por lo que su estado es una incógnita.

Con Serena fuera de la competición por su embarazo y la negativa a invitar a Maria Sharapova, la contienda por el título de París está más abierta que nunca. La temporada de tierra no ha dejado una clara favorita. La mejor actuación en los torneos previos seguramente ha sido para Simona Halep, una jugadora que ya cuenta con una final de Roland Garros en 2014 y que viene de ganar el Madrid Open y de ser finalista en Roma, aunque con molestias. La ganadora en Roma, Elina Svitolina, es otra raqueta a tener en cuenta por un juego agresivo que ya le ha valido cuatro títulos esta temporada.

Así, Roland Garros será un buen termómetro para valorar si el buen juego exhibido en la capital italiana es el comienzo del despegue de una temporada en la que Muguruza no ha logrado la regularidad. "Yo no soy una jugadora de llegar a la final en todos los torneos. Mi tipo de juego no es así", afirma la española, que le toca defender en París 2.000 puntos como campeona de la última edición, por lo que una eliminación temprana podría dejarla fuera del top ten de la WTA.