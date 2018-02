El representante de Bale dice que "vale al menos 222 millones", como Neymar

El representante del galés Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha opinado que el jugador del Real Madrid "vale al menos 222 millones" de euros, el mismo precio que pagó el pasado verano el París Saint Germain para fichar al brasileño Neymar Júnior.

Barnett consideró además que Bale competirá en un futuro para ganar el Balón de Oro y subrayó que el galés está "muy feliz" en el Real Madrid, en una entrevista difundida por el diario deportivo italiano Tuttosport. "Vale al menos 222 millones, como Neymar. Pero Gareth está muy feliz en el Real Madrid. Ama al Madrid", aseguró el representante británico, alegando que su cliente ya es un referente para el club blanco.

"Gareth no necesita que (el portugués) Cristiano Ronaldo salga del equipo, incluso ahora es una estrella en el Real Madrid", explicó. El representante del internacional galés contó además una anécdota sobre la operación que llevó a Bale al Real Madrid en el verano de 2013, después de que el club blanco pagara más de 100 millones de euros al Tottenham.

"Me acuerdo del bolígrafo que me regaló (el presidente del Madrid, el español) Florentino Pérez, un gran caballero. Siempre lo llevo conmigo, pero lo que más cuenta es la óptima relación que ha nacido con Florentino", dijo. También informó de que Bale estuvo cerca de fichar "por un club italiano", que no mencionó, cuando estaba en el Tottenham, aunque explicó que el club del norte de Londres no aceptó esa oferta.

"Está feliz en el Madrid. En el fútbol todo puede cambiar rápido, nunca se sabe, pero honestamente creo que ningún club italiano puede comprar a Bale", aseveró al ser preguntado sobre si ve alguna opción de que el galés recale en la Serie A italiana (Primera División). En la entrevista, Barnett elogió también la profesionalidad de su cliente, al definirle como "un ejemplo para los niños, que no bebe alcohol y está muy atento con la alimentación".