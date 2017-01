Otro regreso de Nadal, ¿otra resurrección?

Lesionarse y levantarse. La carrera de Rafael Nadal fue una constante lucha contra su propio cuerpo, pero convirtió casi en un automatismo el hecho de resurgir tras cada percance físico. Ahora afronta por enésima vez el mismo reto: volver a ganar títulos importantes después de una lesión de muñeca que lo apartó varios meses de la competición en 2016.

Aunque reapareció hace algunas semanas ganando el torneo de exhibición de Abu Dhabi y cayendo después en los cuartos de Brisbane, su primera gran prueba de fuego es el Abierto de Australia, donde debutará este martes (3:00 hora española) ante el alemán Florian Mayer en el tercer turno del estadio Rod Laver.

"Lesiones no tengo, pero lo de no sentir dolor hace mucho tiempo que no lo experimento", bromeó ayer el campeón de 14 Grand Slam en una rueda de prensa en Melbourne sobre su estado físico. Nadal, de 30 años, llega sano al primer grande de la temporada. El español puso fin a su 2016 en Shanghai, aunque aseguró que desde que abandonara en Roland Garros por la lesión de muñeca, únicamente disputó en buenas condiciones físicas el US Open.

"Estoy disfrutando, estoy volviendo después de un tiempo fuera. La gente puede pensar que no juego desde Shanghai, pero para ser sinceros, desde Roland Garros sólo jugué en buenas condiciones, y no al cien por ciento, el US Open", explicó el tenista, que a pesar de los problemas ganó en Río 2016 el oro olímpico en dobles.

El ex número uno del mundo acostumbró a lo largo de su trayectoria a resurgir de sus cenizas. Lo hizo en 2010, cuando tras abandonar en Australia por una lesión de rodilla ganó Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Lo volvió a hacer en 2013: tras siete meses fuera de combate por su lesión crónica en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda reapareció para ganar diez torneos en la temporada y recuperar el número uno. Y repitió en 2014, cuando después de perder la final de Australia mermado por un problema en la espalda se levantó para conquistar su noveno Roland Garros.

Aquel fue su último Grand Slam hasta la fecha. Desde entonces, Nadal no volvió a ser Nadal. Se perdió entre más lesiones y dudas. Ahora parece dispuesto a reclamar de nuevo un lugar entre los mejores del mundo.

"Si estoy aquí en Australia es porque creo que puedo luchar por las cosas que me motivan. No sé si será aquí, si será en Rotterdam en un par de semanas, en Acapulco, en Indian Wells, en Miami, en Roland Garros... No sé cuándo, pero sé que puedo luchar por las cosas que me motivan", dijo confiado el actual número nueve del mundo.

"Estoy jugando al tenis porque soy feliz haciéndolo. Si no me veo competitivo, y diciendo competitivo me refiero a luchar por los títulos por los que luché durante los últimos años, estaría jugando al golf o pescando en casa". Nadal no tiene ahora un hierro 7 o una caña de pescar en las manos. Tiene una raqueta y escucha además nuevos consejos, los de Carlos Moyá, al que incorporó a su equipo de trabajo a finales de 2016. "Carlos es un amigo mío que quiere lo mejor para mí, conoce mi personalidad y mi juego y me puede ayudar a mí y al equipo", explicó Nadal. "Estoy entrenando bien, disfrutando de cada entrenamiento y me siento listo para la competición. Siento que estoy preparado", aseguró.