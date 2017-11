Un recogepelotas ejemplar. El palmerino Moisés Aguilar, de 12 años de edad, se ha convertido en todo un ejemplo de deportividad después de auxiliar a un jugador del equipo rival que no podía respirar, durante el partido que enfrentó el pasado domingo a La Palma frente al UP Viso.

Moisés no dudó en tumbarse sobre el césped para servir de almohada a Alejandro Pineda. "Corría el minuto 85 del partido y este jugador recibió un fuerte pelotazo en el abdomen, quedándose sin respiración. Entonces yo no me lo pensé y me tumbé en el suelo como si fuera una almohadilla", algo que había visto en diversos vídeos de Youtube. "Ví que así se habían salvado vidas y ni me lo pensé", destaca.

Este joven recogepelotas juega en el Siempre Alegres, equipo de la cantera de La Palma. Es el menor de siete hermanos y estudia 1ª de ESO en el colegio Carmelitas de la localidad condal.

"He hablado con Pineda en la radio y me ha dado las gracias. Me ha invitado a acudir al partido que juegue allí La Palma para darme un abrazo y mostrarme su agradecimiento", señala.

Su familia estaba en el campo cuando sucedió todo, incluso alguno de sus hermanos estaba jugando con La Palma. "Al llegar a casa todos me felicitaron y luego mi tío -se refiere a Antonio Alcalde- compartió en Facebook la imagen y a los pocos minutos se hizo viral", dice.

La repercusión de su gesto ha sido tremenda. El lunes y ayer no ha parado de hacer entrevistas y recibir felicitaciones tanto en el colegio como de su propio club y de medios de comunicación.

A Moisés le encanta el fútbol y su equipo favorito es el Sevilla FC. Su demarcación preferida es la de centrocampista porque "es el que reparte el juego como hacía mi padre", Ildefonso Aguilar Becken, exfutbolista de La Palma, Recreativo de Huelva y Sevilla Atlético.

Su jugador favorito es "Banega -el medio internacional argentino del Sevilla- y también Maradona". Sueña con ser algún día futbolista profesional aunque sabe que "es muy difícil porque tienes que ser muy bueno y llevar los estudios muy bien".

Hace unos años un jugador del Siempre Alegres José María Lobo -compañero de su hermano Rubén-, fue galardonado con un premio nacional al juego limpio. A la pregunta de si le gustaría recibir un galardón similar responde que "me sentiría muy orgulloso, aunque lo que hice fue sin pensar en ningún premio".

Su padre comenta que "esto es muy bueno para el fútbol y para el deporte porque hay que ser competitivo y deportivo".

Su hermano Rubén destaca que "hemos recibido los valores de compañerismo y respeto al rival" de sus progenitores y su madre, Lola Alcalde, subraya que el gesto de Moisés "le salió del corazón".