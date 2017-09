El punto de la inflexión

Tras el empate entre el Camping y Los Rosales ya no queda ningún equipo sin puntuar en la Primera Andaluza de Huelva. El cuadro capitalino sumó su primer empate de la temporada tras encontrar premio a su apuesta ante el combinado costero, que quiso ganar, pero que no pudo con el planteamiento y la concentración de los jugadores de Jandro Infante. El choque empezó con varias jugadas de peligro para los locales, pero el cuadro de Antonio Andrés no daba con la tecla y era incapaz de encontrar el camino al gol. Los Rosales siguió tirando de trabajo y músculo para mantener su portería a cero, mientras que el Camping se estrellaba ante el entramado defensivo de su adversario.

En la segunda parte los cambios le dieron más criterio a los puntaumbrieños, sobre todo gracias a Joselito e Ito, pero el paso de los minutos reforzó el trabajo de Los Rosales, que no bajó la intensidad y que fue creciendo desde la sobriedad defensiva. En los últimos compases del partido las dos escuadras tuvieron ocasiones y la victoria pudo caer para cualquiera de los dos lados.